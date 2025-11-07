El pueblo de Tarragona con decoración navideña y mercado artesanal con entrada gratis

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Valls se prepara para recibir una de las citas más esperadas del calendario navideño en Cataluña: el Mercado de Navidad y Fira de Capons, Aviram y Motius Nadalencs – FICAP, que se celebrará el sábado 13 y domingo 14 de diciembre. Este evento aglutina una animada oferta de productos navideños, artesanía y actividades culturales para todos los públicos.

La Fira de Capons es la única feria de aves del Camp de Tarragona que mantiene la venta de aves de corral vivas —capones, gansos, pavos, pollos y patos— con servicio de matadero el mismo día. Además, los visitantes encontrarán árboles de Navidad, figuras de pesebre, vinos, cavas, dulces y productos artesanales, completando así la oferta típica de las fiestas.

El centro de la ciudad se transforma en un espacio de ambiente festivo, con los calles y plazas del Pati, La Cort y Jaume Huguet llenas de paradas y animación. Durante el sábado por la mañana, también se podrá pasear por el mercado de fruta y verdura de la Plaça de l’Oli, un complemento tradicional que atrae a vecinos y turistas. El horario de visita será de 10:00 a 21:00 el sábado y hasta las 20:00 el domingo.

Entre las novedades de esta edición destacan las cantadas de villancicos a cargo de corales locales. También habrá un Mercado de Arte Joven, con artesanía, pintura, ilustraciones, ropa, complementos y fotografía realizados por jóvenes artistas de la región, y el tradicional Pesebre Monumental en el Museu Casteller, abierto del 13 de diciembre al 2 de febrero.

El fin de semana se completa con la apertura de monumentos históricos, como la Capella del Roser y el Refugi Antiaeri de la Plaça del Blat, y actividades especiales como el Escape Room del Refugi Antiaeri para mayores de 14 años. El domingo, se podrá participar en la visita guiada Descobreix Valls, recorriendo los espacios más emblemáticos de la ciudad.