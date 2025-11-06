El pueblo de Tarragona que Airbnb recomienda para escapar de las multitudes este otoño

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Miravet vuelve a aparecer en el mapa turístico. Esta vez, por haber sido incluido por Airbnb entre los diez destinos rurales menos conocidos de España para disfrutar de una escapada en otoño e invierno, junto a localidades como Betren (Lleida), Maçanet de la Selva (Girona), Broto (Aragón) o Niebla (Andalucía).

Según una nueva encuesta de la plataforma, nueve de cada diez españoles planean descubrir pueblos poco populares durante los próximos meses, buscando alejarse de los destinos saturados. Más de la mitad de los encuestados (51%) considera que los lugares populares en redes sociales están demasiado llenos, y casi la mitad de la generación Z (47%) admite haberse sentido decepcionada tras visitar uno de esos “destinos de moda”.

Airbnb señala que los viajeros están priorizando la tranquilidad frente al postureo en redes. En ese sentido, Miravet encaja perfectamente, ya que se trata un pueblo a orillas del Ebro, coronado por su imponente castillo templario y con calles empedradas que conservan el encanto de la historia y la calma de la vida rural.

El informe de Airbnb también revela que las familias y grupos impulsan el auge del turismo rural: más del 60% de las búsquedas nacionales provienen de grupos de tres o más personas, y casi el 70% de las familias españolas ya planean estancias en zonas rurales para este invierno. Además, los viajes son cada vez más largos —entre 7 y 24 noches—, lo que genera un mayor impacto económico en los pequeños municipios.

“Ofrece una experiencia auténtica, alejada de las multitudes, ideal para quienes buscan naturaleza y cultura local”, destaca de Miravet la plataforma. Con esta mención, este municipio consolida su presencia como uno de los destinos rurales con más encanto de España, un lugar donde el turismo sostenible y la identidad local se convierten en su mejor carta de presentación frente a la masificación de otros rincones del país.