Vox se manifiesta en Tarragona y Reus contra la futura Zona de Bajas Emisiones

Vox Tarragona

Este sábado por la mañana, Vox ha organizado una movilización en forma de caravana de vehículos para mostrar su rechazo a la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en las ciudades de Reus y Tarragona. La marcha ha reunido decenas de coches que han recorrido puntos céntricos de las dos ciudades

Los manifestantes critican que la medida restringirá la circulación de muchos vehículos y, según defienden, perjudicará especialmente vecinos y trabajadores que dependen del coche particular.

El presidente de Vox Tarragona y el diputado del partido en el Parlament de Catalunya, Sergio Macián, ha calificado la ZBE como una medida «absolutamente totalitaria» y ha remarcado que «ha sido votada por todos los partidos excepto Vox».

Según Macián, la normativa que entrará en vigor el 1 de diciembre en Reus y el 31 de diciembre en Tarragona «conculca derechos fundamentales como el de la libre circulación y la libertad de movimiento de los ciudadanos» y «nos obliga a escoger entre cuidar a nuestras familias y poder trabajar o arriesgarnos a ser multados».

El presidente también ha denunciado que la medida «siempre perjudica los mismos: la clase trabajadora, las familias y los autónomos que no se pueden permitir comprar un coche nuevo», y ha añadido que las ZBE «son zonas para ricos».