El Ayuntamiento de Reus aprobará comparecer ante cuatro recursos contra la ZBE

El Ayuntamiento de Reus aprobará, el viernes, por Junta de Gobierno Local, comparecer ante cuatro recursos contenciosos administrativos presentados contra la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). En concreto, los escritos provienen de la entidad comercial El Tomb de Reus, un grupo de ciudadanos encabezados por el concejal no adscrito Julio Pardo, la asociación Liberum y el partido político Iustitia Europa.

El Tomb defendía una aplicación «proporcionada, equilibrada y dialogada» de la medida, ya que le preocupaba que acabara perjudicando el comercio local, mientras que Pardo argumentó que la normativa es «discriminatoria e injusta». Liberum e Iustitia Europa, que se han personado, contra el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en ocasiones varias, apuntan que las ZBE son «socialmente destructivas».

La ZBE se implantará en Reus de manera efectiva a partir del 1 de diciembre del 2025, si bien las restricciones y sanciones en los vehículos más contaminantes —aquellos que no disponen de ningún distintivo ambiental— no afectarán a los reusenses, o a quien pague el impuesto de circulación en la ciudad, durante los primeros dos años. Su implantación responde a un «mandato legal» y busca los objetivos de proteger la salud y luchar contra el cambio climático, tal como ha señalado en repetidas ocasiones la concejala Dolors Vázquez.