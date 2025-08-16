Tarragona lidera las máximas de Cataluña con más de 41 grados en el interior del Ebro

Imagen de decenas de personas en la piscina de Paüls, abierta gratuitamente por la ola de calorAnna Ferràs

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La temperatura está subiendo «de forma destacable» por toda Cataluña y supera los 41 grados en el interior del Ebro, según el Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC). Hasta las 12h la mitad norte del litoral se ha situado entre los 36 y los 38 grados y el norte del Ampurdán ha rozado los 40.

A las 15h de la tarde, según los datos automáticos de las estaciones, las máximas se han registrado en Benissanet (Ribera de Ebro), con 41,5 grados; Vinebre (Ribera d'Ebre), con 41,4 grados; el Montmell (Baix Penedès), 41,2 grados; Aldover (Baix Ebre), con 41,1 grados; y Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès), también con 41,1 grados.

Hay que recordar que se han emitido nuevos avisos de calor muy intenso y la previsión es que el episodio de otras temperaturas se alargue hasta el lunes. Al mediodía, las capitales de demarcación han superado todas los 30 grados. Gerona ha subido hasta los 38,6 grados; Barcelona (Zona Universitaria) se ha situado en los 36,5 grados; Lleida (la Femosa) en los 36,2 grados; y Tarragona (Complejo Educativo) en los 32,2 grados.

Les altas temperaturas han provocado el cierre de nueve espacios naturales por el alto riesgo de incendio. Les restricciones se alargarán hasta el lunes y este domingo se prevé que sea el día de máximo peligro.

En cambio, con respecto a las mínimas, se han observado en Das (Baja Cerdanya), con 8,6 grados; el Pont de Suert (Alta Ribagorça), con 9 grados; y Prades (Baix Camp), con 10,7 grados.