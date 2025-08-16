Sociedad
El riesgo extremo de incendio cierra cinco espacios naturales de Tarragona
El domingo será el día de máximo peligro y las Terres de l'Ebre es uno de los puntos que más preocupan
Cierran nueve espacios naturales de Cataluña por el alto riesgo de incendio este sábado. Les restricciones se alargarán hasta el lunes, con el domingo como el día de máximo peligro. A los Agentes Rurales les preocupa sobre todo las Terres de l'Ebre y el Ampurdán.
La jefa de guardia del cuerpo, Alicia Bayán, ha explicado que la restricción de acceso a nueve macizos es una situación «sin precedentes» y se debe a las condiciones meteorológicas: altas temperaturas, humedad por debajo del 30% y viento de norte, además de la escasez de lluvias los últimos días.
Hoy hay hasta 126 municipios de 13 comarcas donde se ha activado el nivel 4 del Plan Alfa por peligro extremo de incendio forestal, y 128 localidades más de 19 comarcas que también estarán en nivel 3, por peligro muy alto.

ACN
Los espacios cerrados son el Cap de Creus y la Sierra del Albera en Gerona; las Montañas de Tivissa-Vandellòs, la sierra de Montsant y las Montañas de Prades en el Camp de Tarragona; las sierras de Cardó - el Boix y los Ports en el Ebro y, finalmente, el Montsec d'Ares y la sierra de Mont-roig en Ponent.