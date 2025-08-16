El riesgo extremo de incendio cierra cinco espacios naturales de Tarragona

Los Agentes Rurales informan a un ciclista del cierre de uno de los accesos de los PuertosArnau Martínez

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Cierran nueve espacios naturales de Cataluña por el alto riesgo de incendio este sábado. Les restricciones se alargarán hasta el lunes, con el domingo como el día de máximo peligro. A los Agentes Rurales les preocupa sobre todo las Terres de l'Ebre y el Ampurdán.

La jefa de guardia del cuerpo, Alicia Bayán, ha explicado que la restricción de acceso a nueve macizos es una situación «sin precedentes» y se debe a las condiciones meteorológicas: altas temperaturas, humedad por debajo del 30% y viento de norte, además de la escasez de lluvias los últimos días.

Hoy hay hasta 126 municipios de 13 comarcas donde se ha activado el nivel 4 del Plan Alfa por peligro extremo de incendio forestal, y 128 localidades más de 19 comarcas que también estarán en nivel 3, por peligro muy alto.

Los espacios cerrados son el Cap de Creus y la Sierra del Albera en Gerona; las Montañas de Tivissa-Vandellòs, la sierra de Montsant y las Montañas de Prades en el Camp de Tarragona; las sierras de Cardó - el Boix y los Ports en el Ebro y, finalmente, el Montsec d'Ares y la sierra de Mont-roig en Ponent.