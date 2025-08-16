Sociedad
Tarragona cierra al público el Anfiteatro y el Paseo Arqueológico por la ola de calor
Ante la ola de calor, el Ayuntamiento ha activado, en fase de alerta, el plan de emergencias municipal de manera preventiva durante los próximos días
El Ayuntamiento de Tarragona cerrará al público este sábado el anfiteatro romano, desde las 13:00 hasta las 16:00 horas, a causa de las altas temperaturas, según ha informado a través de las redes sociales.
Ante la ola de calor, el consistorio ha activado, en fase de alerta, el plan de emergencias municipal de manera preventiva durante los próximos días y ha pedido a la población que tome medidas de autoprotección, especialmente a las personas mayores, niños, enfermos crónicos o que trabajen o hagan deporte al aire libre.
Además, este domingo, a partir de las 13:00 horas, volverá a cerrar el anfiteatro romano y también el paseo arqueológico, que transcurre en torno a las murallas romanas, y ya no los abrirá en todo el día.
El ayuntamiento alerta de que Tarragona se verá afectada por la ola de calor y por calor nocturno intenso.
Marta Omella