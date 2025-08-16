Tarragona cierra al público el Anfiteatro y el Paseo Arqueológico por la ola de calor

Publicado por Efe Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona cerrará al público este sábado el anfiteatro romano, desde las 13:00 hasta las 16:00 horas, a causa de las altas temperaturas, según ha informado a través de las redes sociales.

Ante la ola de calor, el consistorio ha activado, en fase de alerta, el plan de emergencias municipal de manera preventiva durante los próximos días y ha pedido a la población que tome medidas de autoprotección, especialmente a las personas mayores, niños, enfermos crónicos o que trabajen o hagan deporte al aire libre.

Además, este domingo, a partir de las 13:00 horas, volverá a cerrar el anfiteatro romano y también el paseo arqueológico, que transcurre en torno a las murallas romanas, y ya no los abrirá en todo el día.

El ayuntamiento alerta de que Tarragona se verá afectada por la ola de calor y por calor nocturno intenso.