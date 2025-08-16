Tarragona, en alerta roja el domingo por calor extrema con máximas de hasta 44 grados

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

La demarcación de Tarragona vive este fin de semana bajo una situación de peligro meteorológico máximo por calor, según ha informado el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat). El episodio se alargará hasta el domingo por la noche y afectará prácticamente a todo el territorio, con la única excepción de la Conca de Barberà, que se mantendrá en alerta naranja. A partir del lunes, el calor aflojará y el territorio ya no estará bajo ningún aviso.

Les temperaturas mínimas serán similares o ligeramente más altas en general, aunque en las Tierras del Ebro y al Campo de Tarragona el ascenso podría ser moderado. En tramos del litoral se prevén mínimas superiores a los 26 °C, en un contexto de notable inversión térmica.

Con respecto a las máximas, serán parecidas o ligeramente más altas que en días anteriores, con subidas moderadas o acusadas en el litoral sur. En cambio, en la mitad norte del litoral y prelitoral podrían quedarse parecidas o incluso un poco más bajas.

En cualquier caso, el calor será muy intenso por todas partes. Se calcula que los termómetros superarán los 37 °C en gran parte de Cataluña, mientras que en puntos del prelitoral y de la depresión central se podrían enfilar hasta los 40-42 °C. Los valores más extremos se registrarán en el interior de las Tierras del Ebro y en zonas del litoral sur, donde se podrían alcanzar máximas de 42-44 °C.

Protección Civil mantiene activas las recomendaciones habituales en episodios de ola de calor: evitar actividades físicas a las horas centrales del día, hidratarse a menudo aunque no haya sed, procurar descansar en espacios frescos y tener especial cuidado de la población más vulnerable, como las personas mayores, niños y personas con enfermedades crónicas.