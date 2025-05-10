Protección Civil pide respetar el confinamiento: «Que todo el mundo esté tranquilo»

La subdirectora general de Coordinación y Gestión de Emergencias, Imma Solé, en una atención a los mediosMaria Pratdesaba/Blanca Blay

La subdirectora de Protección Civil, Imma Solé, pide respetar el confinamiento de la población de Vilanova i la Geltrú, el núcleo de las Roquetes de Sant Pere de Ribes, Cubelles, Cunit y Calafell a raíz del incendio de madrugada en una empresa de productos químicos.

En una atención a medios desde el Deprtament d'Interior ha indicado que el confinamiento decretado es una medida «muy garantista» y ha asegurado que la población puede estar tranquila. «Pedimos a todo el mundo que esté confinado que continúe en esta situación», ha dicho para dar el tiempo necesario a los operativos que trabajan.

A estas alturas, no hay previsión de cuándo se puede desconfinar la población, pero se hará «tan pronto como sea posible» avisando a través de una alerta móvil. Solé ha dicho que Protección Civil está monitorando la nube para ver si hay que modificar las zonas de alerta en función de ninguno a donde se mueven los humos a causa del viento o la meteorología.

En este sentido, ha explicado que hay que estar al corriente de los humos que han emanado al quemar pastillas de cloro. Con todo, a estas alturas, no está sobre la mesa ampliar el confinamiento en otras poblaciones.