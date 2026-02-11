Protección Civil enviará un ES-Alert para informar de medidas relacionadas con el episodio de viento

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

Protección Civil enviará un ES-Alert esta tarde para informar de medidas relacionadas con el episodio de viento, que tendrá su punto álgido el jueves entre la medianoche y el mediodía. El CECAT, presidido por la consellera Núria Parlon, está reunido.

El Servei Meteorològic ha situado en máxima alerta buena parte de Cataluña. Prevé que el episodio pueda ser similar al del 2014, cuando murieron dos personas en Terrassa por la caída de un muro.

El teléfono 112 ha recibido 651 llamadas que han generado 504 expedientes relacionados con el fuerte viento. La mayoría de las llamadas han llegado desde el Barcelonès (34%), el Vallès Occidental (19%) y el Tarragonès (10%). La consellera de Territori, Sílvia Paneque, no ha descartado suspender la circulación ferroviaria.