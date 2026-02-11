POLÏTICA
Protección Civil enviará un ES-Alert para informar de medidas relacionadas con el episodio de viento
Paneque no ha descartado suspender la circulación ferroviaria
Protección Civil enviará un ES-Alert esta tarde para informar de medidas relacionadas con el episodio de viento, que tendrá su punto álgido el jueves entre la medianoche y el mediodía. El CECAT, presidido por la consellera Núria Parlon, está reunido.
El Servei Meteorològic ha situado en máxima alerta buena parte de Cataluña. Prevé que el episodio pueda ser similar al del 2014, cuando murieron dos personas en Terrassa por la caída de un muro.
Camp de Tarragona
El Meteocat eleva a roja la alerta por viento en Tarragona: rachas que superarán los 110 km/h
Daniel Cabezas Ramírez
El teléfono 112 ha recibido 651 llamadas que han generado 504 expedientes relacionados con el fuerte viento. La mayoría de las llamadas han llegado desde el Barcelonès (34%), el Vallès Occidental (19%) y el Tarragonès (10%). La consellera de Territori, Sílvia Paneque, no ha descartado suspender la circulación ferroviaria.