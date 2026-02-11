El Meteocat eleva a roja la alerta por viento en Tarragona: rachas que superarán los 110 km/h

El Meteocat ha activado este miércoles la alerta roja por fuertes rachas de viento en varias comarcas de Cataluña, incluyendo el Baix Penedès en Tarragona. La franja de máximo riesgo se sitúa entre la medianoche y el mediodía de mañana jueves, y se esperan rachas que podrían superar los 30 metros por segundo, equivalentes a más de 110 km/h.

La situación afecta también a otras zonas del litoral y prelitoral catalán, como el Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès y Maresme, así como a comarcas del interior como l’Anoia, Segarra, Bages y Vallès Occidental i Oriental. En total, una veintena de comarcas están en alerta máxima, con recomendaciones de precaución generalizadas.

Protecció Civil recuerda que se deben asegurar objetos en balcones y terrazas, evitar zonas marítimas y extremar la precaución en carreteras y espacios abiertos. La directora del Meteocat, Sarai Sarroca, ha pedido especial atención ante un episodio de viento “bastante generalizado” que se intensificará este jueves.

Este miércoles, la borrasca Nils ya ha dejado en Tarragona rachas de viento superiores a los 100 km/h, los Bombers han atendido más de un centenar de avisos en pocas horas, principalmente por caída de árboles, ramas y elementos sueltos en la vía pública. Las comarcas del Baix Penedès y Tarragonès han sido las más afectadas.

Se espera que la alerta se mantenga hasta la madrugada del viernes, aunque las rachas irán disminuyendo progresivamente. Aun así, el Meteocat seguirá monitorizando la situación, ya que el viernes y el fin de semana podrían producirse nuevos episodios de inestabilidad en distintas comarcas, con cambios bruscos de temperatura y posibles precipitaciones.