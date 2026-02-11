El Gobierno no descarta suspender trenes por el fuerte viento y activa «brigadas» de Adif por posibles árboles caídos

La consellera de Territori y portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, no descarta que se tengan que suspender trenes por el fuerte viento. Según ha explicado en una entrevista en Catalunya Ràdio, el ejecutivo está pendiente de una reunión del Ventcat de este mediodía y de la actualización de la previsión meteorológica. Y ha adelantado que se han activado brigadas específicas de Adif en los «puntos más sensibles» como entre Blanes y Maçanet por si hubiera caída de árboles.

Con respecto a la «reapertura progresiva» del sistema ferroviario en los próximos días, la consellera ha concretado que ve probable que este fin de semana vuelva a funcionar la RL4. Y ha dicho que el sábado es un «buen día» para reanudar tramos cortados porque hay menos volumen de viajeros.