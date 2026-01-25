Mobilitat
«Ens deriven a l'estació del Camp de Tarragona, però no hi ha connexió i els trens costen el triple», lamenten usuaris
Escassa activitat i desconcert a l'estació de Tarragona arran del tancament del servei de Rodalies aquest diumenge
Pocs usuaris i sensació de desconcert a l'estació de trens de la ciutat de Tarragona durant aquest diumenge al matí sense servei de Rodalies. Turistes estrangers, viatgers despistats i alguns de previsors s'han atansat al vestíbul on les informadores i el personal de taquilla ha intentat derivar-los cap a altres serveis: l'estació de busos de la ciutat, però també la d'Adif del Camp de Tarragona, per on circulen els trens de llarga distància i alta velocitat.
«No tens combinació per anar allà a agafar l'AVE i, després, és molt més car. Triplica el (preu del) bitllet. És complicadíssim: com s'ho fa un estudiant?», s'ha preguntat Anna, una usuària que ha acudit a l'estació buscant informació per viatjar amb tren a Barcelona la setmana vinent.
Accés a les andanes tancat al públic i informadores rebent totes les persones que intentaven accedir al vestíbul de l'estació de Tarragona. Ha estat la inusual imatge de la jornada, completament diferent de l'habitual d'un diumenge al matí. Alguns no sabien que el servei de trens s'ha suspès i no hi ha cap circulació. Miraven amb incredulitat les pantalles amb la llista de combois previstos i la paraula «cancel·lat», amb visibles caràcters en majúscules, a continuació.
Brian, un turista nord-americà que passa una setmana Tarragona, ha estat un dels usuaris que s'han trobat, sense saber-ho prèviament, en aquesta situació. «He vingut per fer un trajecte de 20 minuts i m'he trobat que els trens no funcionen», ha explicat a l'ACN. «He de cancel·lar els plans que tenia per avui», ha afegit, resignat. Entén, malgrat això, que «hagin d'assegurar-se que tot és segur». «Però és una molèstia», sentencia, abans de marxar.
Els busos que surten de l'estació de la ciutat, situada tocant la plaça Imperial Tàrraco, és la principal alternativa que les informadores ofereixen a totes les persones que pregunten com es poden desplaçar davant la suspensió del servei ferroviari de Rodalies.
Alguns usuaris, però, que ja van intentar aquest dissabte fer-los servir sense èxit, dubtaven sobre si aquest diumenge tindrien més sort, ateses les circumstàncies. En alguns casos, a més, apunten que utilitzar aquest mitjà implica també planificar de forma diferent les connexions o trasllats un cop arriben a Barcelona.
No tenien tanta urgència Josep Maria i Anna, que s'han apropat aquest diumenge al matí a l'estació de trens per preguntar si podrien desplaçar-se amb Rodalies a Barcelona dijous vinent. Tot i no ser usuaris del servei de forma diària, expliquen que utilitzen habitualment el ferrocarril per desplaçar-se a la capital o cap a les Terres de l'Ebre.
«Hem vingut, precisament, sabent que avui no hi hauria trens, però preveient que la setmana vinent hem d'anar a Barcelona volíem informar-nos a veure si a partir de dimarts o dimecres podria haver-hi línia», ha relatat Josep Maria. La resposta els ha sorprès: «ens han dit que no, que millor anéssim a l'estació del Camp, que allà segurament hi hauria tren».
Situada a 14 quilòmetres de l'estació de Rodalies de la ciutat i amb unes connexions precàries amb transport públic (el trajecte amb cotxe es pot allargar uns 20 minuts), la proposta no és una alternativa factible per a la gran majoria dels viatgers. A l'estació del terme de la Secuita fan parada els combois de l'AVE de la línia que uneix Girona-Barcelona-Lleida-Saragossa-Madrid, així com els serveis de llarga distància com l'Avant, que aprofiten també la línia d'alta velocitat.
Tenen horaris diferents, que sovint no se sincronitzen amb els de l'escassa oferta de transport públic, i els preus del bitllet són molt més elevats. «Has d'anar-hi amb taxi o bus i és més complicat que la facilitat que tenim aquí», apunta Josep Maria.
La sensació d'aquesta parella d'usuaris defineixen com a «desastre» la situació que deixa el tancament de Rodalies per als tarragonins. Recorden que la seva feina, estudis o salut depenen del seu funcionament. «A Tarragona l'han deixat coixa del tot tancada, tancada, perquè l'Estació del Camp, que és l'única opció que t'ofereixen, està molt lluny», tanca Anna.
Els taxistes veuen reduïda la facturació
Just davant de l'estació, una filera amb mitja dotzena de taxis aparcats espera ordenadament que arribin possibles clients. Reticents a parlar davant la càmera, els taxistes asseguren unànimement que la suspensió del servei de Rodalies està afectant negativament la seva activitat.
Tot i que alguns van fer trasllats a Barcelona aquest dissabte, a petició de viatgers «desesperats» que no trobaven alternativa a partir de la cancel·lació total, la desaparició del flux de viatgers que arriben regularment amb tren i busquen un mitjà complementari a la ciutat per arribar a la seva destinació s'ha deixat notar. Un d'ells, calcula que la facturació ha caigut a un 60% d'un diumenge equivalent.