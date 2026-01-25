Política
Junqueras demana la dimissió de Paneque i Puente per la situació de Rodalies: «Utilitzen excuses més que bones raons»
El president d'ERC acusa la consellera de «protegir» el govern espanyol i li reclama «coherència»
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha demanat la dimissió de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el ministre de Transports, Óscar Puente, per la situació de Rodalies. «Utilitzen excuses més que bones raons», ha afirmat Junqueras en una roda de premsa aquest diumenge.
Segons el líder d'Esquerra Republicana, a «efectes pràctics» Paneque i Puente «han dimitit de les seves funcions» i per aquest motiu els ha reclamat «coherència» i que ho facin també «en aspectes formals». «Tenen una incapacitat manifesta a l'hora d'afrontar la crisi i explicar-la», ha dit Junqueras.
En aquesta línia, ha lamentat que la consellera hagi decidit «protegir el govern espanyol» en comptes d'assenyalar les desinversions en la xarxa ferroviària.
En la roda de premsa a la seu d'ERC, Junqueras també ha carregat contra el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, i li ha demanat que reuneixi patronals i sindicats per facilitar el teletreball mentre Rodalies mantingui el servei suspès i el transport públic no estigui garantit.
«És absolutament sorprenent que no hagi explicat res, que no hagi donat la cara i faci declaracions des de Fitur parlant de turisme en lloc d'intentar ajudar les empreses i treballadors del nostre país i aportar solucions», ha criticat.
El líder d'ERC també ha reclamat aixecar els peatges d'arreu per facilitar el transport per carretera. «Hem d'ajudar que la gent pugui accedir als seus llocs de feina sense més impediments dels molts que ja tenen», ha defensat. Així mateix, ha exigit «fer totes les obres immediatament» per reobrir tots els carrils en sentit sud de l'AP-7 a Martorell, que encara manté limitacions al punt de Gelida on hi va haver l'accident ferroviari.
Junqueras ha qüestionat que la pluja sigui el motiu que ha desencadenat la situació de Rodalies. «Certament ha plogut, però en el nostre país hi ha infraestructures que continuen funcionant. La pluja no és la raó fonamental de la crisi que vivim», ha exposat. En aquesta línia, ha assenyalat novament la «manca d'inversions» de l'Estat en la xarxa ferroviària.
Preguntat per com queda davant d'aquesta situació el traspàs de Rodalies acordat entre ERC i el PSC, ha reivindicat que es tracta d'un «molt bon» pacte i ha defensat que l'empresa mixta amb majoria catalana al consell d'administració suposaran un «canvi important» que espera que «es noti molt aviat». Ara bé, ha assegurat que «no n'hi ha prou» i ha insistit a reclamar el consorci per agilitzar les inversions de l'Estat a Catalunya i «continuïtat» en les que ja s'estan fent.
Després de tot, Junqueras ha qualificat de «molt greu» la situació de Rodalies i ha vaticinat que «no es resoldrà» encara aquest dilluns. «Fa més de cinquanta anys que l'Estat no construeix ni un quilòmetre de ferrocarril convencional a Catalunya. Això té un preu, i el preu l'està pagant la societat catalana», ha sentenciat.