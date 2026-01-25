Política
Sánchez, sobre Rodalies: «Estem treballant dia i nit amb la Generalitat per restablir un servei digne i segur»
El president espanyol mostra el seu «reconeixement» al ministre Puente per «donar la cara des del primer moment»
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha referit breument a la crisi de Rodalies i ha volgut adreçar un missatge als ciutadans catalans.
«Estem treballant dia i nit, i colze a colze, amb la Generalitat perquè es restableixi un servei de Rodalies digne i segur», ha afirmat Sánchez aquest diumenge en un acte de campanya del PSOE a Osca.
«Que és el que mereixen els ciutadans de Catalunya, com de la resta d'Espanya», ha puntualitzat el president espanyol, que també ha mostrat el seu «reconeixement» al ministre de Transports, Óscar Puente, per la seva gestió de les tragèdies ferroviàries d'Adamuz i Gelida.
«Està gestionant-ho i donant la cara des del primer moment», ha posat sobre la taula el president espanyol.