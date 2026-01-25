Mobilitat
Nova reunió de seguiment de la situació de Rodalies en un diumenge amb el servei suspès
El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, assisteix de nou presencialment a la trobada
La reunió de seguiment de la situació de Rodalies està en marxa aquest diumenge al matí a la seu de Territori en una nova jornada amb el servei totalment suspès arreu de Catalunya.
El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, assisteix de nou presencialment a la trobada encapçalada pel conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque.
També hi participen alts càrrecs d'Adif, Renfe, Infraestructures.cat, Mossos d'Esquadra i Trànsit, entre altres perfils tècnics. Adif i Renfe treballen a contrarellotge per resoldre els 21 punts crítics de la xarxa ferroviària per així recuperar la circulació de Rodalies «amb la màxima fiabilitat i totes les garanties de seguretat».
La consellera Paneque va defensar ahir dissabte al vespre que aturar la circulació de trens és una decisió «encertada»: «Cada hora guanyem inspeccions i seguretat», va recalcar la titular de Territori.
Pel que fa a la represa del servei dilluns, Paneque ha assenyalat que diumenge valoraran l'estat de la infraestructura i informaran la ciutadania amb «un temps prudencial» sobre si estarà operativa o no.