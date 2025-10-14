Mobilitat
Nou carril bici a Tarragona: talls de trànsit i restricció d’aparcament
Les obres a l’avinguda Andorra, que s’allargaran tres setmanes, han agafat desprevinguts els veïns de la zona
Les obres per habilitar un nou carril bici a l’avinguda Andorra de Tarragona ja estan en marxa. Els treballs, que van començar ahir, es prolongaran durant tres setmanes i afecten directament el trànsit, l’estacionament i la mobilitat veïnal.
Segons l’Ajuntament, aquesta actuació forma part del pla municipal de millora de la via pública i promoció de la mobilitat sostenible, amb un pressupost de 223.366 euros i executada per l’empresa Eiffage Infraestructuras S.A.
El tram afectat va des de la plaça Imperial Tàrraco fins a l’avinguda Catalunya. Durant els primers dies, les actuacions se centren a la zona d’aparcament, però a partir del proper 20 d’octubre, començarà l’asfaltatge de la calçada, fet que implicarà el tall total del trànsit durant dues setmanes. En aquell període, tampoc no es podrà entrar ni sortir dels aparcaments privats entre les 9 h i les 18 h.
Veïns sorpresos per la falta d’informació
L’inici de les obres ha agafat desprevinguts molts veïns de la zona, que manifesten no haver rebut cap tipus d’avís previ ni informació sobre les restriccions. «Hem estat fora aquests dies i no teníem ni idea. Jo m’he assabentat ara, quan he arribat a casa i m’he trobat aquí davant els operaris», explica Maria Teresa Gallart, resident en la zona.
Les preocupacions més importants giren entorn de la pèrdua d’aparcament i la impossibilitat d’accedir a garatges privats durant bona part del dia. «Els límits horaris em condicionen bastant, perquè necessito agafar el cotxe per anar a treballar», lamenta Anna Rofes, veïna afectada.
Per la seva part, Irene Sabaté planteja la necessitat de trobar solucions per part del consistori: «Què he de fer fins les 18 h si surto de la feina a les 16 h? Ens haurien d’oferir alternatives, com aparcar gratis en algun pàrquing públic».
També els negocis locals denuncien l’impacte negatiu. Víctor Pepio, director del concessionari Motos Tarragona, afirma: «Ens afecta moltíssim. Sobretot a l’hora de concertar cites de taller. No ens han informat ni com a empresa ni com a veïns». Emanuel Rosca, de Salma Motors, afegeix: «Esperem que no s’allargui, perquè sempre tenim més clients abans de les festes».
Al bar La Trobada, la seva propietària, Fátima Cinca, també es mostra preocupada: «Normalment, es paren molts vehicles a la zona blava per emportar-se un entrepà. A tots aquests clients els perdré».
El debat sobre els carrils bici a Tarragona continua obert
El nou carril bici no eliminarà carrils de circulació, però sí que reduirà la seva amplada i eliminarà la mitjana. Encara que es conservaran la majoria de places d’aparcament, algunes es perdran en els extrems del carrer.
L’Ajuntament preveu implantar pròximament un altre carril bici a l’avinguda Prat de la Riba. Tanmateix, el debat sobre la seva utilitat i acceptació ciutadana continua.
«Necessitàvem el nou asfaltatge, però el carril bici no ho acabo d’entendre», opina Cristina Prats, veïna de l’avinguda Andorra. «Fa res van eliminar el de Pere Martell perquè ningú l’utilitzava. I ara volen posar-ne dos de nous? No veig que hi hagi demanda real», conclou.