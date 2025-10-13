Comerç
El nou supermercat que obrirà a Tarragona: 1.300 m2 de botiga i 190 places de pàrquing
El supermercat inclourà seccions especialitzades de carnisseria, peixateria, xarcuteria, fruiteria i una zona de forn i brioixeria
Tarragona comptarà pròximament amb un nou supermercat EuroSpar, tal com ha avançat La Ciutat. El nou establiment s’ubicarà a la carretera del Cementiri. De fet, al terreny ja es pot veure un cartell de «propera inauguració», encara que la data d’obertura encara no ha estat confirmada.
La nova botiga comptarà amb una superfície de venda de 1.300 metres quadrats i un aparcament amb capacitat per a 190 vehicles, fet que facilitarà l’accés tant a famílies com a visitants. Amb aquestes característiques, l’establiment busca convertir-se en un punt de referència comercial en aquesta zona de la ciutat.
El supermercat, segons la informació del mitjà esmentat anteriorment, inclourà seccions especialitzades de carnisseria, peixateria, xarcuteria, fruiteria amb productes de proximitat i una zona de forn i brioixeria.
La sostenibilitat serà un altre dels pilars del nou EuroSpar, que incorporarà il·luminació LED, equips de refrigeració eficients i plaques solars. A més, l’empresa ha començat el procés de selecció de personal per formar l’equip que gestionarà la botiga.