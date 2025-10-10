Viral
El poble amb menys habitants de Tarragona: només 36 veïns i un entorn únic
El municipi es troba envoltat per impressionants paisatges muntanyosos
A la comarca del Baix Camp, al sud de Tarragona, es troba La Febró, un pintoresc i petit poble que, segons les últimes dades de l’INE, té una població de 36 habitants. A una altitud de 754 metres sobre el nivell del mar, La Febró només disposa de 16 quilòmetres quadrats, però la seva reduïda mida no li impedeix de destacar per la seva bellesa natural i la seva rica història, convertint-lo en un destí idoni per a aquells que busquen escapar-se de la rutina.
Un entorn de somni envoltat d’història
La Febró es troba envoltat per impressionants paisatges muntanyosos, entre els quals destaquen el massís de Motllats, la serra de Garcia i la serra de la Cometa. A més, el riu Siurana neix en el municipi, convertint aquest pintoresc poble en un lloc ple de fonts naturals. És impossible no estar captivat pel seu entorn, que sembla sortit d’un conte.
Baix Ebre
El poble de Tarragona on es fa una de les millors botifarres de Catalunya
Daniel Cabezas Ramírez
En el seu petit centre històric, els visitants poden descobrir diversos llocs emblemàtics, com les restes de les masies d’Els Masos de Galceran, l’església parroquial de Sant Esteve, l’antic Molí, o la masia protegida Mas dels Frares.
A més, l’Ajuntament, situat a prop de la plaça principal, és un punt neuràlgic per als veïns i un centre de trobada per a les celebracions locals. De fet, la festa més important del municipi és la que se celebra a finals d’agost en honor a Sant Esteve, patró del poble.
Un llegat agrícola i natural
Malgrat la seva mida, La Febró té un llegat agrícola digne d’esmentar. Durant generacions, els seus habitants han conreat avellanes de muntanya, una tradició que encara es conserva. En els darrers anys, a més, s’ha sumat el cultiu de tòfones.
El municipi també és conegut pels seus ramats de corders i cabres, que pasturen lliurement a les zones properes, com la Mussara, un poble abandonat, i el municipi de Prades. Aquests animals s’han convertit en part fonamental del paisatge i l’economia local.
Conca de Barberà
El poble perfecte de Tarragona per visitar a la tardor: ponts penjants, cascades i piscines naturals
Daniel Cabezas Ramírez
Un viatge per la història i la naturalesa properes
A tan sols 13 quilòmetres de La Febró, els viatgers poden visitar el Reial Monestir de Santa María de Poblet, una joia arquitectònica i Patrimoni Mundial de la Humanitat des de 1991. Aquest imponent monestir, que és el més gran de la Ruta del Cister, preserva una comunitat monàstica que encara manté viva la tradició religiosa i cultural del lloc.
Com arribar a La Febró
Per arribar a La Febró, s'ha d'agafar la C-14 des de Reus, que connecta amb diversos municipis del Baix Camp. Des de la carretera principal, s’accedeix a la T-702, que porta directament al poble. El recorregut és una experiència en si mateixa, ja que la ruta travessa bonics paisatges muntanyosos, oferint vistes espectaculars de les serres que envolten La Febró. Si es viatja des de Tarragona, la distància aproximada és d’uns 50 quilòmetres, la qual cosa equival a una hora amb cotxe, el que fa que l’excursió sigui molt accessible per a una escapada d’un dia.