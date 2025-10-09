Gastronomia
El poble de Tarragona on es fa una de les millors botifarres de Catalunya
Una carnisseria d’aquest municipi va obtenir el premi a la millor botifarra d’ou de Catalunya l’any passat
A Camarles es troba La Carnisseria del Paulo, un establiment familiar que va ser reconegut l'any 2024 per elaborar una de les millors botifarres de Catalunya. Aquest comerç va obtenir el primer premi en la categoria de millor botifarra d’ou tradicional al 9è Concurs Nacional de Botifarra d’Ou Artesana, un certamen que cada any distingeix l’excel·lència en aquest producte típic de Catalunya.
El guardó va ser concedit a la recepta presentada per Glòria Curto, responsable del negoci i representant de la cinquena generació de la família fundadora. Segons va explicar durant el certamen, el secret de l’èxit està en mantenir l’essència de la recepta original, transmesa pel seu pare, i alhora aplicar petites millores amb el pas del temps per perfeccionar el sabor, la textura i el punt de cocció.
Priorat
El poble de Tarragona on s'hi menja de meravella i que pocs coneixen
Daniel Cabezas Ramírez
La botifarra premiada s’elabora de forma artesanal amb ingredients de màxima qualitat, entre els quals destaquen els ous frescos seleccionats i la carn de porc Duroc. A la carnisseria, per tant, cada peça es prepara amb la mateixa cura que quan es va fundar, combinant mètodes tradicionals amb tecnologies modernes per a obtenir la màxima qualitat del producte.
Aquest reconeixement ha convertit Camarles en un nou punt de referència gastronòmic dins de Catalunya, especialment per als amants dels embotits típics. La botifarra d’ou, molt consumida durant el Dijous Gras i el Carnaval, és una de les varietats més emblemàtiques de la cuina catalana, encara que no totes les carnisseries aconsegueixen destacar en aquest tipus de concursos.
Tarragonès
La platja de Tarragona que s’ha coronat com la millor d’Espanya
Daniel Cabezas Ramírez
La Carnisseria del Paulo, que va ser fundada l’any 1910 i que per tant ja és centenària, no només elabora botifarres, sinó també una àmplia varietat de productes carnis i embotits artesanals, tots elaborats amb matèria prima seleccionada i la màxima qualitat.
Camarles, situat a escassos quilòmetres d’Amposta, es troba a menys d’una hora amb cotxe de la ciutat de Tarragona. Per arribar, la ruta més ràpida passa per agafar l’AP-7. Així doncs, aquest municipi, a més del seu entorn natural privilegiat, compta també amb un dels millors exemples de botifarra tradicional catalana.