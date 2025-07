Un solter de Tarragona deixa impactat a Carlos Sobera amb la seva confessió a First Dates: «Vaig patir un atac demoníac»

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

El restaurant de First Dates, programa que s’emet a Cuatro, va obrir les seves portes per rebre a Alejandro, un solter de 38 anys procedent de Tarragona, que va arribar amb la il·lusió de trobar l’amor veritable. Això sí, el que ningú esperava era que, tot just asseure’s al costat de Carlos Sobera a la barra, deixés el presentador completament sense paraules amb una confessió sobrenatural.

«M’he dedicat sempre a investigar allò ocult, allò paranormal,» li va confessar Alejandro a Sobera, qui, intrigat, va voler saber més: «Has tingut algun tipus d’experiència paranormal que justifiqui aquesta atracció pel tema? Què t’ha passat?». La resposta d’Alejandro va ser tan sorprenent com pertorbadora: «Vaig tenir un atac a Andorra, un atac demoníac, un ésser, una entitat fosca», va explicar amb serietat.

Davant d’això, Sobera li va preguntar directament: «Vas veure al dimoni?». «No el vaig veure. Em va agafar de tot al cos, em va tenir al llit ajagut 10 minuts i la meva ex davant», va relatar. El presentador, encara incrèdul, va voler assegurar-se: «No em vacil·les?». «No et vacil·lo, em vaig posar a plorar de la por, no em podia moure, estava al llit ajagut amb els ulls oberts amb la meva exparella i no ens podíem moure», va afegir.

Però el relat no va acabar allà: «L’àvia va tenir una possessió després, aquesta entitat li va passar a l’àvia. Va intentar agredir les seves dues netes, a nosaltres, i ens vam haver d’anar de la casa». Malgrat l’impactant episodi, Alejandro va assegurar que allò no afectava les seves relacions personals i va explicar quin tipus de dona buscava: «Una noia normal, treballadora, aplicada, simpàtica. Que sigui afectuosa, que tingui valors».

La seva cita va ser Paula, una estudiant de psicologia de 28 anys que es va definir com a «tímida i vergonyosa». Durant la seva presentació, va compartir que havia passat per diverses operacions a nivell físic al llarg de la seva vida, una cosa que, segons les seves paraules, «l’ha marcat molt».

Tot just veure-la, Alejandro va compartir davant de les càmeres la seva primera impressió: «Li donava un viatge, la treia del simulador ràpid». Tanmateix, Paula no va quedar del tot convençuda pel look informal de la seva cita: «De veritat no tens temps per posar-te una camisa? És que no».

Durant la conversa, va sorgir un possible obstacle: la diferència d’edat. Paula va comentar que portaven deu anys de diferència, una cosa que per a ella suposava un problema: «És un problema perquè té l’edat del meu germà i seria com si estigués sortint amb ell. No vull sortir amb el meu germà».

En el sopar, ambdós van xerrar sobre la seva feina. Alejandro li va parlar del seu contingut a les xarxes sobre temes paranormals, fet que va sorprendre positivament Paula: «A mi també m’interessa molt allò paranormal, em considero una mica bruixa. Vaig tenir un inici de podcast».

Encara que la connexió fluïa per moments, Paula es va mostrar desconcertada en saber que Alejandro havia acabat una relació de sis anys feia cinc mesos: «Com vens a buscar l’amor de la teva vida si fa cinc mesos l’has deixat amb la teva parella de 6 anys? Em sembla molt aviat».

La decisió final

Després d’un sopar en el qual van compartir interessos i van parlar de llibres, va arribar l’esperat moment de decidir si volien tenir una segona cita. Alejandro no va dubtar: «Jo estic molt content, tinc ganes de continuar indagant. Et donava un coet ben donat, de veritat,» va dir entre rialles, confirmant el seu interès: «És molt maca, molt agradable, molt rica, molt culta, és ben rica, li donaré un coet».

Tanmateix, Paula no hi va coincidir: «No és el meu prototip. L’edat influeix bastant, hem connectat en diversos temes, però no és suficient. Els coets els deixem per a les falles».