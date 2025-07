Imatge de José, el reusenc que ha participat a First Dates.First Dates

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez

La cita de José, un solter de Reus, en un programa de First Dates d'aquesta setmana va estar plena de sorpreses i connexions inesperades. En assabentar-se de qui era la seva cita, José no va poder evitar exclamar: «Conec a tota la seva família», deixant a tots sorpresos i deixant clar que el destí ho tenia tot preparat per a ells.

José, que va arribar al programa amb una rosa a la mà i assegurant que és un home molt detallista, havia estat casat durant molts anys, però portava ja una dècada solter. Encara que ho portava bé durant el dia, va confessar que a la nit, en asseure’s al sofà, es preguntava: “Què faig sol?”. No tenia un prototip de dona, però sí que esperava trobar-se amb una dona honrada que compartís el seu amor pels passejos matutins.

Al llarg de la cita, José va compartir detalls sobre la seva vida. És un home actiu i l’apassiona viatjar. De fet, va invertir els diners de la seva jubilació en una caseta a Punta Cana, un lloc al qual pensava mudar-se després de la seva jubilació. Mentrestant, la seva cita, Cristina, es va descriure com una persona expansiva que gaudeix fent feliços els altres, encara que li costa molt arribar a casa i no tenir amb qui compartir el seu dia.

José coneixia la família de Cristina

En veure a Cristina, José va tenir una sensació de familiaritat i, en entregar-li la rosa, va comentar que li semblava que ja la coneixia. Cristina, per la seva part, va sentir que ell era un cavaller. Cristina li va revelar que era d’Andorra, però tenia família a Reus. El destí va voler que José, que havia treballat per a un restaurant de la família de Cristina, comencés la cita amb alguna cosa en comú amb ella.

A mesura que la vetllada avançava, José va compartir la història de la seva ruptura matrimonial, que va ocórrer quan es va mudar a la República Dominicana a treballar. Encara que Cristina va admirar la seva valentia, la idea de mudar-se a un altre país amb la seva parella no li va agradar tant. Malgrat això, ambdós van trobar un terreny comú en parlar sobre les seves arrels andaluses: José, de Cabra, a Còrdova, i Cristina, d’un petit poble proper.

José, molt segur de si mateix, no va dubtar en puntuar a Cristina amb un rotund “11” assegurant que era una persona fabulosa. Durant la decisió final, ambdós es van mostrar molt satisfets amb la cita i van donar el 'sí' perquè hi hagués una segona. De fet, José va deixar clar que tenia plans d’anar a Andorra a veure la neu, confirmant que alguna cosa més podria sorgir entre ells.