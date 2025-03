Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

El novembre de l’any passat, Josep, un jove de 27 anys de Tarragona, es va presentar al programa First Dates amb l’esperança de trobar l’amor. Amb la idea de formar una família i casar-se algun dia, Josep va confessar que tenir fills és per a ell "un orgull", encara que la seva vida no ha estat fàcil a causa d’una discapacitat física.

Malgrat això, es va mostrar optimista, mostrant el seu sentit de l’humor fins i tot quan va fer broma sobre com va perdre un braç, assegurant que havia estat "en un zoològic". Encara que inicialment va sorprendre al presentador del programa, Carlos Sobera, la veritat darrere de la broma va fer riure els que estaven presents.

Durant la cita, Josep va obrir el seu cor i va explicar com la seva discapacitat, encara que una debilitat, s’ha convertit també en una fortalesa. "Sempre he dit que alhora que és una debilitat també és una fortalesa molt gran perquè et fa dir o espaviles o ets inferior als altres perquè et falta una part del teu cos", va comentar amb sinceritat.

La seua cita, Ana, també de 27 anys, es va mostrar receptiva i comprensiva amb això. Ana, que es considera una persona optimista i activa, no va mostrar cap inconvenient per la pròtesi de Josep, al punt de confessar que no es va adonar de la seva discapacitat quan ell va entrar al restaurant. Ambdós van compartir els seus interessos i aficions, però aviat es van adonar que tenien opinions diferents en temes importants.

Mentre Josep va expressar el seu desig de ser pare algun dia, Ana va deixar clar que no li agradaven els nens, ni tampoc els animals. Aquesta diferència va ser considerada com un aspecte negatiu per en Josep, qui es va mostrar sorprès per la resposta de la seva cita.

A més, quan Ana li va preguntar sobre el tipus de relació que buscava, Josep es va definir com una persona de "ment tancada", mentre que Ana, al contrari, es va descriure com a algú amb una mentalitat molt més oberta, revelant que havia descobert la seva bisexualitat als 17 anys.

També va confessar el seu interès per assistir a clubs liberals, una cosa que, per a sorpresa d’Ana, va deixar Josep incòmode: "Crec que si entro, els ulls se’m posarien blancs, m’espantaria. No crec que ho intentés, però cada un és lliure de fer el que vulgui", va comentar.

Al final de la vetllada, ambdós van coincidir que, encara que la cita havia estat agradable i s’havien sentit còmodes, no compartien prou punts en comú. Ana va ser clara en dir que no veuria bé tenir una segona cita: "No he trobat res en el que puguem coincidir", va dir. Josep va estar d’acord: "Jo tampoc, soc diferent en molts aspectes". I així va acabar la cita, sense una segona oportunitat per a aquest tarragoní a First Dates.