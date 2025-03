La decepció d’una tarragonina a First Dates: «Estic acostumada a estar amb escortes de famosos»

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

El restaurant de First Dates, programa que s’emet a Cuatro, va obrir les seves portes per rebre a Mar, una empresària de Tarragona amb molt caràcter que no va dubtar en deixar clar que sabia el que volia. «Tinc molt, molt caràcter», va assegurar al principi, destacant la seva passió pel seu negoci d’estètica i la seva naturalesa lluitadora.

Mar buscava un home «respectuós, cridaner, fibrós, alt, elegant i amb ganes de fer coses». La seua cita va ser amb Manu, un vigilant de seguretat de Barcelona que es va descriure com un home esportiu i amant dels animals. «Té un físic de dotze», comentava Manu, convençut que s’ajustaria al tipus d’home que Mar desitjava.

Tanmateix, la primera impressió de Mar en conèixer Manu no va ser gens positiva. «No és per a res el meu tipus, estic acostumada a estar amb escortes de famosos, homes de 120 quilos», va declarar clarament. Malgrat compartir algunes passions, com l’amor pels animals i el gimnàs, la connexió entre ambdós no va ser l’esperada.

Al llarg de la cita, Mar va deixar clar que no estava convençuda pel físic de Manu. «Es cuida, però no al nivell que jo estic acostumada», comentava, a més de no entendre la seva forta afecció cap al seu gos. «Està molt sotmès al seu animal i a la feina», va afirmar.

La cita va tenir un altre gir quan Manu li va preguntar a Mar què buscava en una relació. «Algú amb qui passar la resta de la meva vida» va explicar ell. Mar, per la seva part, va deixar clar que no estava interessada en tenir fills. «Que t’encantin els nens durant cinc minuts és fàcil, però ser mare és una cosa molt diferent», va sentenciar.

La decepció de Mar va créixer encara més en assabentar-se que Manu no compartia el seu mateix nivell econòmic. «Jo buscava a algú que tingués tot en condicions, no a algú que necessiti que li ajudi a viatjar», va explicar, deixant clar que no veia futur amb la seva cita. Encara que Manu sí que va estar disposat a tenir una segona cita, Mar el va rebutjar, ja que sentia que no encaixaven en gaires aspectes fonamentals de la vida.