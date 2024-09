Eliminaran les places d'aparcament de la plaça dels Carros de Tarragona per a l'estacionament d'autobusos

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Tarragona reordenarà la mobilitat a la plaça dels Carros per facilitar l'estacionament d'autobusos. Aquest punt és l'escollit per a estacionar els autobusos contractats per Renfe per a oferir el servei alternatiu durant els mesos de tall a les vies per les obres al túnel de Roda de Berà

El consistori ha anunciat la reordenació viària de la plaça dels Carros, que implicarà l'eliminació de les places d'aparcament existents per habilitar espai per a l'estacionament dels autobusos contractats per Renfe.

El conseller de Territori, Nacho García, ha explicat que també s'habilitaran dues parades addicionals: una a la plaça Imperial Tàrraco, per als passatgers que es dirigeixin a Sant Vicenç de Calders per agafar un tren cap a Barcelona, i una altra davant de l'estació de trens per facilitar el trasllat dels viatgers procedents de Saragossa, Tortosa i altres destinacions.

«El nostre objectiu és minimitzar les incomoditats per als usuaris i garantir una mobilitat fluïda durant aquest període de canvis», ha destacat García.

