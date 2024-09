Les obres a Battestini obliguen a canviar el pla de mobilitat contra el tall a les vies

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

Tarragona tindrà dues parades per als autobusos en direcció a Sant Vicenç de Calders que es posaran a disposició dels usuaris de Rodalies durant el tall a les vies. Una, estarà situada a la plaça dels Carros, al costat de l’estació de tren. L’altra, de forma momentània estarà a la plaça Imperial Tàrraco, davant de l’antiga Facultat de Lletres. Serà momentània perquè la intenció és que els busos facin parada al nou intercanviador del carrer Doctor Battestini, segons ha pogut confirmar el Diari Més. «Des de l’Ajuntament ens han explicat que les obres de l’intercanviador estaran llestes cap al 14 d’octubre», explica Ana Gómez, portaveu de la plataforma d’usuaris Dignitat a les Vies. Tot i això, fonts municipals no confirmen la data exacte.

D’aquesta forma, es preveu que durant dues setmanes els viatgers que vulguin anar a Sant Vicenç de Calders amb autobús directe es traslladin a la Imperial. «Esperem que es comuniqui quan abans millor perquè així tots els usuaris es puguin organitzar amb temps», afegeix Gómez. Les obres van començar el passat febrer, amb una previsió d’execució de vuit mesos. La inversió, d’1,2 milions d’euros, està finançada amb fons europeus Next Generation. L’actuació consta de dues fases. La primera inclou les obres pròpies de l’intercanviador d’autobusos. Aquest disposarà d’una calçada amb 4 carrils de circulació, dos aniran direcció l’avinguda Roma i els altres aniran cap al carrer de Pere Martell.

Rotondes als extrems

A cada extrem hi haurà una rotonda, que farà possible qualsevol maniobra de canvi de sentit dins del recinte. L’intercanviador es connectarà amb l’estació d’autobusos existent a través d’un pas de vianants situat a la zona central. La primera fase també inclou el desplaçament del pas de vianants que hi ha a l’avinguda Roma, que connectarà la vorera que hi haurà entre l’intercanviador i el Parc de la Ciutat, de 9 metres d’amplada, amb la plaça de l’Alcalde Lloret. La previsió inicial era que les obres estiguessin enllestides a finals d’octubre. Per tant, la fi dels treballs arribaria dues setmanes abans del previst.

Viñuales només vol una

El pla contra el tall a les vies preveu aquestes dues parades a la ciutat. Tot i això, l’alcalde Rubén Viñuales va expressar el seu desig de només tenir una, al mateix Battestini, per tal de millorar la mobilitat a la Part Baixa. El batlle va considerar, en declaracions a l’ACN el passat divendres, que la segona parada d’autobusos es podria destinar a Vila-seca, que, de moment, no en tindrà. El pla encara pot patir modificacions.

