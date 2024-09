El Pla contra el tall a les vies oferirà uns 600 trajectes en bus amb sortides contínues de 5 a 22 h

Publicat per RedaccióACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L’1 d’octubre. Aquesta és la data clau, en la qual tots els ulls estaran posats a les vies. Aquell dia les obres del túnel de Roda de Berà començaran definitivament i es tallarà la connexió ferroviària entre el sud i el centre del país per la costa. Es preveu que més de 25.000 usuaris es vegin afectats pels canvis a la xarxa. L’1 d’octubre es veurà definitivament si el Pla Alternatiu de Transports que ha dissenyat el Govern, llargament debatut i esperat, funcionarà o no.

El pla preveu habilitar 87 autobusos, que oferiran més de 600 trajectes diaris i 30.500 places. La interrupció ferroviària s’allargarà fins a principis de març. El secretari d’Estat de Transport i Mobilitat, José Antonio Santano, va mantenir una reunió a Tarragona el passat divendres i va expressar que el pla és «millorable». Per aquest motiu, en els pròxims dies estudiaran les propostes i peticions fetes pels alcaldes de Tarragona, Altafulla, Torredembarra, Reus, Vila-seca o Cambrils per incloure-les al document definitiu.

A Torredembarra s’està estudiant habilitar un pàrquing alternatiu, mentre que a Altafulla s’ha sol·licitat que s’actuï també al pas subterrani per a evitar les inundacions a l’estació.

Per la seva banda, des de Valls s’ha exigit que s’aturin set o vuit trens, de la trentena que passaran diàriament pel municipi. «Esperem que no hi hagi caos i la clau perquè no n’hi hagi és la comunicació, per això, el que esperem és fer els ajustos que acordem -amb els alcaldes- i desplegar un pla de comunicació perquè tots els usuaris tinguin la informació, sabem que hi haurà problemes, però intentarem minimitzar-los», va sentenciar Santano.

Cada trenta minuts

D’altra banda, el secretari d’Estat va avançar que Renfe té previst reordenar l’oferta ferroviària a partir del mes de juny. Santano va anunciar que l’estació de Tarragona tindrà trens cada mitja hora, des de les sis del matí, cap a Barcelona. D’aquesta manera, el secretari d’Estat va dir que es milloraran els temps i les freqüències. També ho faran, va sostenir, en els municipis de l’entorn que formen part d’aquest itinerari. A més, va refermar el compromís d’incorporar un Avant des de Tortosa. «Ho complirem a partir de l’1 d’octubre», va assegurar Santano.

La Plana-Picamoixons, una alternativa des de Reus i Tarragona per a evitar els autobusos La línia R13 tindrà cinc trens al dia entre Barcelona i Lleida. Els usuaris de l’R14 veuran adaptats els horaris de la seva línia i podran fer transbord a l’estació de la Plana-Picamoixons per a seguir el recorregut cap a Barcelona o Lleida amb un tren de l’R13. El temps d’espera entre trens oscil·la segons l’hora entre els 6 i els 23 minuts. El primer tren del dia de l’R14 que surt de Tarragona a les 06.21 h. acabarà a la Plana-Picamoixons a les 07.04, sense possibilitat d’enllaç fins a les 08.28. L’últim tren que sortirà de Tarragona serà a les 19.40 h, que arribarà a Lleida a les 21.43 h. En sentit contrari, l’últim tren del dia de l’R14 sortirà de la Plana-Picamoixons a les 19.17 h i acabarà a Tarragona a les 19.56.

R13-R14- La Plana-PicamoixonsDiari Més

Trens directes entre Reus i Sant Vicenç de Calders, passant per Valls, però sense fer-hi parada Els trens de la línia R15 circularan desviats per Valls i no realitzaran parada entre Reus i Sant Vicenç de Calders. Això comportarà un increment del temps de viatge d’uns 15 minuts de mitjana, segons calcula Renfe. El primer tren sortirà des de Reus a les 5.31 h. i arribarà a l’estació de Sants de Barcelona a les 7.09 h. L’últim tren des de Reus sortirà a les 21 h. i arribarà a la ciutat comtal a les 22.39 h. En sentit contrari, el primer tren sortirà des de Barcelona a les 5.43 h i arribarà a Reus a les 7.53 h. L’últim comboi a les sortirà de la capital a les 22.20 h. A banda, hi haurà servei addicional d’autobusos directes entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders amb sortides/arribades al intercanviador de Battestini. Hi haurà sortides contínues de 5 h. a 20 h. amb una freqüència mínima de 30 minuts a les hores punta (de 5 h. a 9 h. i de 16 h. a 20 h.).

R15- Reus- St. Vicenç passant per Valls-Diari Més

L’Hospitalet de l’Infant serà l’opció per anar en bus directe pels ciutadans del sud de la província Si els ciutadans del sud de Tarragona es volen estalviar arribar fins a Reus, podran agafar la línia R16 fins a l’Hospitalet de l’Infant. Des d’allí, sortiran autobusos directes fins a Sant Vicenç de Calders. El primer tren de la línia sortirà de Tortosa a les 5.05 h. i arribarà a l’Hospitalet de l’Infant a les 5.55 h. Deu minuts després, l’autobús sortirà cap a Sant Vicenç de Calders, on hi arribarà a les 6.55 h. A Barcelona, la línia arribarà a les 8.10 h. L’últim tren de l’R16 sortirà a les 20.57 h de Tortosa i l’últim autobús des de l’Hospitalet de l’Infant arrencarà a les 21.56 h. En sentit contrari, el primer tren sortirà de Barcelona a les 5.12 h. El primer bus fins a l’Hospitalet de l’Infant arribarà a les 7.08 h. i l’últim a les 22.08 h.

L'Hospitalet de l'Infant, opció per anar en bus directe pel sud.Diari Més

S’elimina la línia RT2, que arribava fins l’Arboç, i s’oferiran autobusos des de l’estació de Port Aventura La línia RT2, que connectava Salou, Tarragona i l’Arboç, quedarà suprimida durant els talls provocats per les obres al túnel de Roda de Berà. Pel que fa a la línia R17, els usuaris disposaran d’autobusos directes des de l’estació Salou-Port Aventura fins a Sant Vicenç de Calders. Des d’allí, hauran d’agafar un tren per arribar fins a Barcelona. D’igual forma, es podrà agafar un autobús des de Tarragona. El primer autobús des de Salou sortirà a les 7.30 h., mentre que el primer des de Tarragona arrencarà a les 6.38 h. Els últims, sortiran des de Salou a les 22 h. i des de Tarragona a les 22.29 h. En sentit contrari, els últims autobusos des de Sant Vicenç de Calders sortiran a les 22.48 h.

S’elimina la línia RT2.Diari Més

