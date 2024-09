Valls i Vendrell exigeixen canvis al pla pel tall ferroviari de Rodalies

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’alcaldessa de Valls, Dolors Farré, es va reunir aquest dimarts a la tarda amb representants d’entitats ciutadanes per fer «front comú» i reclamar a Renfe que modifiqui el pla alternatiu de servei de trens previst durant les obres de túnel de Roda de Berà i incrementi el nombre de trens amb parada a la capital de la comarca de l’Alt Camp.

L’Ajuntament de Valls, la plataforma Propera Parada Valls i l’associació Amics del Ferrocarril consideren que el pla presentat divendres pel Ministeri de Transports, Adif i Renfe, que entrarà en vigor l’1 d’octubre, és «insuficient i evidencia encara més el dèficit crònic de serveis de trens de passatgers que pateix la ciutat des de fa dècades».

El pla alternatiu desviarà per Valls part del trànsit de les línies afectades per les obres a Roda de Berà, i està previst que circulin pel municipi 34 trens cada dia, el triple que actualment. No obstant això, el consistori lamenta que «la gran majoria passarà de llarg i no pararà a l’estació», assegurant que «malgrat que el trànsit ferroviari es triplicarà, només pararan dos trens més».

L’Ajuntament de Valls demana reunions «urgents» amb representants d’aquestes quatre institucions per «corregir el pla i assegurar que els trens parin a Valls i permetin l’accés de passatgers».

Preocupació al Vendrell

A l’altra banda del tall, a la comarca del Baix Penedès, La Xarxa Vendrellenca també ha mostrat la seva preocupació davant l’actual pla de les obres. La federació veïnal ha emès un comunicat on demanen que «es garanteixi uns serveis de transport per carretera adequats durant aquest període».

L’entitat recorda que el corredor de transport públic per carretera entre Vendrell i Tarragona va moure 665.693 usuaris l’any 2023. Amb aquestes xifres, temen que no estiguin preparats per donar cobertura amb més places.

La federació també ha remarcat que aquest dijous comencen els talls a l’R4 i l’R8 que afecta molts usuaris. Amb tot, insten al Consell Comarcal del Baix Penedès a treballar amb la Generalitat i Rodalies per un servei digne durant aquestes obres.

Sense autobús a Vila-seca L’Ajuntament de Vila-seca va demanar un servei de bus directe des de la seva estació fins a Sant Vicenç de Calders durant les obres. Pere Segura, alcalde del municipi, destaca que aquesta estació acull més d’un miler d’usuaris diàriament, una quantitat «molt superior a la d’altres estacions de l’entorn». El batlle va mantenir converses amb RENFE mostrant la seva preocupació i esperant una reorientació de la proposta inicial. Malgrat això, el pla presentat aquest dimarts no donava resposta a la petició, tot i que el Ministeri de Transports va expressar que estudiaran les peticions fetes per diferents alcaldes.

