Posa en marxa una recollida de signatures per acabar amb la brutícia als carrers de Tarragona

Mónica Novés, veïna del barri del Carme de Tarragona, ha posat en marxa una recollida de signatures, a través de la plataforma change.org, per acabar amb la brutícia als carrers de Tarragona. Novés assegura que està «profundament preocupada per la creixent brutícia als nostres carrers, barris i espais públics. Aquesta situació és resultat d’una combinació de factors com la neteja pública deficient, comportaments incívics i l’ús inadequat de pipicans».

«La falta de neteja no només afecta la imatge de la nostra ciutat, sinó que també posa en risc la salut dels seus habitants i el benestar de les nostres mascotes. Una ciutat neta és sinònim de benestar, respecte i qualitat de vida per a tothom», indica Novés, qui manifesta que ha decidit iniciar aquesta recollida de firmes per «abordar aquests problemes i millorar la nostra qualitat de vida. Necessitem mesures concretes i efectives per mantenir els nostres carrers nets».

Per aquesta raó, la veïna del barri del Carme demana a l’Ajuntament de Tarragona que executi i posi en marxa els següents punts:

1. Intensificar la neteja dels carrers: Reforçar la neteja de contenidors, papereres, parcs infantils i zones verdes. És fonamental augmentar les tasques de manteniment per assegurar que els nostres espais públics es mantinguin nets i saludables.

2. Sancions i vigilància efectiva: Aplicació estricta de sancions per a aquells que no utilitzin els pipicans i per a aquells que llencin escombraries a la via pública. Les multes han de ser clares i executades efectivament. Sol·licitem més recursos i mitjans tècnics per a la Guàrdia Urbana, juntament amb agents cívics dedicats a supervisar el compliment de les normes de neteja.

3. Ús exclusiu de pipicans i zones de sorra. Els gossos han d’orinar i defecar exclusivament en pipicans o zones de sorra. Això mantindrà nets els nostres espais públics. Per a això, sol·licitem augmentar el nombre de pipicans (o zones de sorra) a tota la ciutat, millorant la seva infraestructura i assegurant el seu bon manteniment, especialment en parcs, àrees verdes i carrers amb alta densitat de gossos.

4. Educació i conscienciació comunitària: Campanyes educatives per informar els ciutadans i amos de mascotes sobre la importància de l’ús de pipicans i l’impacte de la neteja urbana en la salut i el benestar comunitari.

La iniciativa, que va posar en marxa Novés el passat 26 d’agost, porta ja un total de 135 firmes. «Amb el teu suport, podem transformar Tarragona en un lloc més net, saludable i acollidor per a tothom», assegura. A la recollida de firmes es pot accedir a través d’aquest enllaç.

