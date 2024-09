El municipi tarragoní que es troba entre els millors de Catalunya per anar a jubilar-s'hi

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Calafell està entre els sis millors pobles de Catalunya per a jubilar-s'hi, segons una informació del diari digital The Huffington Post. La publicació en destaca el clima beninge la major part de l’any, l’oferta de serveis, la varietat d’activitats culturals i una platja tranquil·la. Tot plegat fa de Calafell, segons l’article, un lloc on gaudir d’una jubilació «plena de comoditat i oportunitats per a socialitzar».

La publicació fa un esment especial a la literatura, tot referint-se a la figura de Carlos Barral i dels nombrosos escriptors als quals va donar a conèixer com a editor. Els altres cinc pobles que el diari recomana per a jubilar-s’hi són Sitges, Sant Pol de Mar, Tossa de Mar, Guimerà i Castellfollit de la Roca.

El HuffPost, com també se’l coneix, explica que les persones que es jubilen acostumen a preferir una vida amb tranquil·litat i serenitat. Aquesta és una prioritat, afegeix, a l’hora d’establir-se en els últims anys. Una prioritat complementada per les opcions de gaudir del temps lliure.

El diari conclou explicant que, «a Catalunya, hi ha molts pobles, tant costaners com de l’interior, que poden satisfer les persones jubilades. Però hem fet una selecció de les millors localitats per a gaudir del que es coneix popularment com una jubilació daurada».

