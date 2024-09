Diversos municipis de Tarragona superen els 30 litres per metre quadrat durant la pluja d'aquest dimarts

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Diverses poblacions del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre han acumulat més de 30 litres per metre quadrat per la borrasca que ha arribat aquesta matinada a la demarcació i que s'espera que es pugui estendre fins a finals de setmana.

És el cas, per exemple, de Mas de Barberans, on s'han recollit 37,1 litres per metre quadrat. Al Parc Natural dels Ports han caigut gairebé 36,5 litres i a Benissanet s'han acumulat 35,8. D'altra banda, al Camp de Tarragona, s'han enregistrat 31,7 litres per metre quadrat a Mont-roig del Camp i 20,4 a Vinyols i els Arcs.

