Les xarxes socials carreguen contra la brutícia que presenten els carrers de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Diversos usuaris han carregat, en aquests darrers dies i a través de les xarxes socials, contra la brutícia que presenten els carrers de la ciutat de Tarragona. Entre les piulades que aquests usuaris han publicat es pot llegir «Bon dia de Sant Magí a la Tarragona bruta» o «Les 19.30 hores i encara no han passat -a buidar els contenidors- per la Rambla Vella. No cuiden res, ni la Festa Major».

De fet, aquest moviment que denuncia la brutícia dels carrers de la ciutat ja té, fins i tot, el seu propi hashtag, #TarragonaBruta. A més a més, totes aquestes piulades van acompanyades de diverses fotografies on es pot veure una gran quantitat de brossa que està situada, incorrectament, fora d'uns contenidors que, normalment, estan plens.

D'altra banda, la consellera d'ERC a l'Ajuntament de Tarragona, Mary López va publicar una piulada, en el dia d'ahir, en el qual compartia diverses d'aquestes fotografies i indicava que «aquests són els contenidors que hi ha al costat del camp de futbol de Torreforta, que ja vam informar el plenari que era un punt que necessitava reforç, i continuen igual».

En la piulada, on etiqueta a l'alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, assegura que «des del telèfon verd et deriven a l'aplicació Epp! o al mail i et donen cita per d'aquí gairebé un mes. Si la gent ha d'esperar tant, no facilitem les coses, al revés, les compliquem. El que funciona és bo millorar-ho, però canviar el sistema no té bons resultats».

Imatge de brutícia a Tarragona.

Et pot interessar: