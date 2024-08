Mercats de Tarragona instal·larà 11 tòtems interactius de cartelleria digital i un control de fluxos de persones

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest dilluns han sortit a licitació els sistemes de cartelleria digital interactiva i de control de fluxos de persones, dues accions incloses en el projecte Tarragona Centre Comercial Obert, finançat per la Unió Europea amb fons Next GenerationEU.

En el primer cas, el projecte contempla la instal·lació d’11 tòtems interactius de cartelleria digital amb càmera integrada al Mercat Central i altres àrees comercials, les quals permetran captar, de forma anònima, informació demogràfica sobre la tipologia de persones que visualitzen el seu contingut.

Pel que fa al sistema de control de fluxos de persones, aquest s’ubicarà a l’interior del Mercat Central i al Mercat de Bonavista i permetrà conèixer dades detallades dels moviments i aforament de persones als recintes comercials.

La presidenta de Mercats de Tarragona i consellera de Comerç de l’Ajuntament de Tarragona, Montse Adan, ha destacat la rellevància d’aquestes dues accions: «el projecte Tarragona Centre Comercial Obert continua el seu desplegament progressiu a la ciutat. El sistema de cartelleria digital i el de control de fluxos permetran no només conèixer amb més detall el públic objectiu del nostre teixit comercial, sinó que també volen ser eines que estiguin a disposició i ajudin el petit comerç. Les pantalles estan pensades perquè el comerç local pugui descobrir-les i disposar en el futur d’un canal comunicatiu addicional i efectiu per arribar al seu públic. Per exemple, amb elles podran saber quin producte agrada més, a quines hores del dia hi ha més afluència de persones, o quina tipologia de públic té més simpatia per als seus productes».

Sistema de cartelleria digital interactiva

El projecte contempla la instal·lació d’11 tòtems interactius de cartelleria digital amb càmera integrada: 4 s’instal·laran a l’interior del Mercat Central i 7 es distribuiran en espais exteriors: entre Plaça Corsini, el carrer Colom, el Mercat de Torreforta i el Mercat de Bonavista. Aquestes pantalles comptaran amb un sistema d’anàlisi d’audiència que permetrà captar, de forma anònima, informació demogràfica sobre la tipologia de persones que visualitzen el seu contingut, com ara el sexe, el rang d’edat, el temps d’atenció, la quantitat de visualitzacions i si el contingut ha estat visualitzat o no.

Les dades recollides formaran part d’un big data que permeti creuar-les en el futur amb altres big data que pugui impulsar l’Ajuntament de Tarragona. A més, les pantalles ubicades a l’exterior també disposaran d’un sistema wifi per realitzar un control de fluxos i calcular el nombre de persones que passen pel seu davant.

En relació a aquests tòtems digitals, cal recordar que fa uns dies es va adjudicar a l’empresa INDRA l’execució del Pla de Continguts, el qual ha de dotar de material gràfic i audiovisual aquestes pantalles.

D’altra banda, és important destacar que totes aquestes pantalles segueixen els criteris definits per la Llei de Protecció de Dades Personals. Per aquest motiu, la tecnologia utilitzada no emmagatzema les imatges captades i únicament guarda les dades d’audiència sense que sigui possible identificar a cap persona física.

L’objectiu de la captura de dades es poder transformar la imatge en una sèrie de dades d’anàlisis d’audiència (gènere, rang d’edat, visualitzacions i temps d’atenció), realitzant un tractament anonimitzat. L’anonimització es tracta d’un procés que té com a objectiu impedir que es puguin identificar persones físiques dins d’un conjunt de dades, ja sigui directament o indirectament; per tant, és un procés irreversible.

Sistema de fluxos de persones

L’interior del Mercat Central i el Mercat de Bonavista comptaran amb un sistema de fluxos de persones. A través de la instal·lació de sensors, aquestes seran capaces de conèixer de manera anònima el número total de visitants dels Mercats Central i de Bonavista, conèixer els hàbits de consum dels usuaris i les rutes habituals que fan dins l’espai comercial, establir patrons d’afluència en base a horaris, dies de la setmana i èpoques de l’any; i disposar de mapes de calors dels mercats discriminats per franges horàries i/o dies. Tota aquesta informació podrà ser combinada i creuada amb les dades rebudes des de les pantalles interactives digitals.

Tarragona, Centre Comercial Obert

El projecte 'Tarragona, Centre Comercial Obert' ha estat finançat amb els fons Next GenerationEU i pretén impulsar la transformació digital comercial i aplicar mesures de sostenibilitat i eficiència energètica. La inversió del projecte està valorada amb un total d’1.498.948 euros i va obtenir una subvenció de 1.199.158,40 euros, el que representa un el 80% de l’import global.

El Fons Next Generation s’emmarca dins el pla d’ajudes per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals de comercialització del Ministeri d’Economia Comerç i Empresa.

