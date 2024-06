A licitació el servei de creació de continguts per a la cartelleria digital dels Mercats de Tarragona

El servei de planificació, disseny i execució del pla de continguts dels elements de cartelleria digital per a la dinamització transversal del sector del comerç de la ciutat, corresponent al punt 9 del projecte Tarragona Centre Comercial Obert (TCCO) ha sortit a licitació. És tracta d’un projecte finançat per la Unió Europea amb fons Next GenerationEU.

Aquesta acció contempla la creació del contingut mitjançant càpsules gràfiques i audiovisuals que s’emetran als 11 suports de cartelleria digital que es té previst instal·lar al Mercat Central i al seu entorn, al Mercat de Torreforta i al Mercadet de Bonavista, les quals permetran fer difusió de campanyes d’hàbits saludables, donar a conèixer les mesures de digitalització implantades a la ciutat, proporcionar informació de serveis o fer difusió de les campanyes promocionals impulsades des de Mercats. L’import de licitació és de 28.000€ (IVA exclòs).

Pel que fa el servei específic d’instal·lació d’aquests suports de cartelleria digital, corresponents a les accions 23 i 24 del projecte TCCO, aquest serà licitat properament.

La presidenta de Mercats i consellera de Comerç de l’Ajuntament de Tarragona, Montse Adan, ha destacat que «seguim avançant en el desplegament del projecte TCCO. Els suports de cartelleria digital previstos s’han de convertir en un canal comunicatiu més per arribar als usuaris dels mercats i mercadets de Tarragona, així com a la resta de ciutadania».

Altres licitacions del TCCO en curs

A banda d’aquesta acció, cal recordar que recentment s’han licitat, d’una banda, les obres de rehabilitació de les façanes i cobertes del Mercat de Torreforta i la seva millora de l’eficiència energètica; i de l’altra, el projecte de reforma del local de la planta -1 del Mercat Central per acollir el Tarragona Shopping and Markets Experience. Aquesta darrera actuació permetrà la creació del Tarragona Shopping and Markets Experience, que pretén esdevenir un laboratori comercial amb dos espais molt definits.

El projecte Tarragona, Centre Comercial Obert ha estat finançat amb els fons Next GenerationEU i pretén impulsar la transformació digital comercial i aplicar mesures de sostenibilitat i eficiència energètica. La inversió del projecte està valorada amb un total d’1.498.948 euros i va obtenir una subvenció de 1.199.158,40 euros, el que representa un el 80% de l’import global.

