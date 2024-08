Els paradistes del Mercat, al límit: «Estem a gairebé 30 graus i molts productes van directe a la brossa»

Publicat per Rafa J. Larrañaga Verificat per Creat: Actualitzat:

Els paradistes del Mercat Central de Tarragona estan patint unes setmanes de calor difícils de suportar. L’aire condicionat del recinte municipal pateix baixades de rendiments constants i la temperatura es dispara. Això està afectant directament als comerços. Els productes no es mantenen en bon estat i el personal treballa en unes condicions molt complicades.

Marcelo Guiu, de Fruites i Verdures PATRO, assegura que estan sent unes setmanes «insofribles». «L’aire condicionat del Mercat mai ha funcionat bé, però això cada vegada va a pitjor». «Fa dos anys que ho patim molt, però enguany arribem a temperatures de gairebé 30 graus i amb una humitat de més del 60%», afegeix el botiguer. Les altes temperatures dificulten molt la feina als venedors. «A molta gent li han agafat cops de calor. Sense anar més lluny, jo mateix en vaig tenir un el divendres passat», explica.

Evidentment, el producte també ho pateix, i molt. La Montse, de Montse Fruites i Verdures, destaca que «en poques hores, sembla que la verdura ja estigui cuita». Qui també s’està veient afectat de valent per aquesta problemàtica és el sector de la rebosteria. Magí Rovira, de la pastisseria Cal Jan, explica que els productes de xocolata són els que més estan patint la calor a l’interior del recinte. «Se’ns desfà la xocolata i fa tres setmanes que llenço productes. Al final, els hem hagut de retirar tots» destaca.

A més, Rovira afegeix que «a la botiga de Torredembarra, els tenim a l’aparador, però aquí no podem». El mateix pastisser explica que, per posar solució al problema, s’han plantejat instal·lar un aparell d’aire condicionat a la parada: «Vam decidir no fer-ho perquè, tot i aportar-nos aire fresc i millorar les nostres condicions, deixava anar aire calent cap a la resta». Rovira assegura que des de Mercats els diuen que «s’està canviant d’empresa de manteniment».

Ja no només afecta els treballadors de les parades, sinó que els usuaris que venen a comprar cada cop noten menys diferència de temperatura respecte al carrer. Marcelo Guiu assegura que «el pitjor de tot és que els clients també es queixen». El fruiter deixa clar que «el Mercat seria un bon refugi climàtic». «En jornades de calor com les que estem vivint, després de fer un passeig pel centre, s’hauria de poder estar al Mercat Central tranquil·lament», afegeix.

Davant de tot aquest problema, fonts municipals asseguren que al Mercat Central de Tarragona hi ha quatre equips i «funcionen tots quatre». «És cert, però, que puntualment s’han detectat baixades de rendiment d’alguns d’ells», afegeixen. Davant d’aquestes situacions, «s’ha procedit sempre a resoldre el problema el més aviat possible».

Mercats atribueix, en gran part, la culpabilitat de la calor a l’interior del recinte al fet que «l’edifici compta amb quatre portes automàtiques al vestíbul principal obrint-se contínuament, i en dies d’altes temperatures, l’aire que acaba entrant és molt calent».

El peix, un dels productes més delicats

Davant de totes aquestes jornades de calor al Mercat Central de Tarragona, alguna de les parades de peix ha pres la decisió de tancar l’establiment durant la tarda. «Al matí, el producte aguanta gràcies al gel, però si obrim a la tarda, aquest gel es desfà i el peix s’acaba fent malbé».



Mercats de Tarragona només permet tancar les parades, o bé el dissabte a la tarda o bé el dilluns al matí. Així doncs, tot aquell que decideixi tancar la parada més enllà de les franges horàries proposades, s’enfronta a possibles sancions per part de l’empresa municipal.

