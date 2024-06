Mercats té sis mesos més per a executar les accions que reben subvenció de la UE

Mercats de Tarragona disposa de sis mesos més per a executar les accions que reben subvencions de la Unió Europea. Es tracta de més d’una vintena d’actuacions, que s’engloben en el projecte ‘Tarragona, Centre Comercial Obert’, que tenen l’objectiu de transformar i digitalitzar el comerç a la ciutat, en un nou «espai urbà comercial ampliat». En total, 1.498.984 euros d’inversió, dels quals el 80% provenen d’Europa. Les previsió inicial era que les accions finalitzessin aquest juny. «El projecte avança a molt bon ritme. Fa unes setmanes vam rebre la bona notícia de l’ampliació. Hem de tenir en compte que les actuacions emmarcades al Pla de Recuperació, finançat amb fons europeus, requereixen d’un esforç extra a nivell de tasques administratives», exposa Montse Adan, consellera de Comerç.

Cas de Torreforta

Una d’aquestes accions són les obres de rehabilitació de les façanes i cobertes del Mercat Municipal de Torreforta. «Era molt necessari renovar la coberta i les façanes per poder aconseguir un estalvi energètic. El mercat es va inaugurar el 1982», recorda Adan. A Torreforta, el moment comercial és «d’estabilitat» segons la consellera. «Ara mateix disposa de parades de gairebé tots els productes bàsics», diu la consellera. Tot i que també hi ha algunes parades buides. «Per això, des de l’empresa de Mercats no deixem de destinar recursos per fer que el Mercat de Torreforta continuï sent un eix dinamitzador de Ponent», expressa Adan.

Espai referent al territori

El macroprojecte de Mercats també inclou la instal·lació d’un punt d’armaris refrigerats i intel·ligents a la planta -1 del Mercat Central. «Estem a punt d’adjudicar la instal·lació», indica la consellera. Precisament, un dels espais que més es vol transformar amb el pla d’actuació és aquesta planta subterrània. «D’una banda, hi haurà una gran aula polivalent que hauria de ser la llavor del que serà l’escola d’oficis», afegeix Adan. Aquest espai estarà dedicat a la formació d’un planter de professionals. «I, de l’altra, hi haurà un espai que exhibirà les darreres novetats en matèria retail», diu Adan. És a dir, del comerç al detall. «Estem segurs que aquest espai serà tot un referent tecnològic per a la ciutat i per al territori», conclou Adan.

