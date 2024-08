L’Ajuntament de Tarragona contracta la gestió de dades de la brossa, l’únic lot que adjudicarà de moment

Verificat per

Publicat per

Tot i que l’Ajuntament ha paralitzat l’adjudicació del contracte de la brossa sine die, el consistori avança en l’únic lot del macro contracte que podrà enllestir de moment. Es tracta del lot 5, dedicat als sistemes de gestió i informació de les dades relatives al servei de la neteja a la ciutat.

El consistori ja ha formalitzat el contracte amb l’empresa gironina Nexus Geografics, per un total de 117.975 euros a l’any (IVA inclòs) fins al 2033. La companyia ja ha treballat anteriorment amb l’Ajuntament de Tarragona en la confecció del Geoportal, un servei per explorar dades basades en mapes i panells interactius.

L’empresa adjudicatària, que començarà l’any vinent el seu servei, haurà de crear una plataforma que compili les dades requerides per a «fer diagnosi i facilitar la presa de decisions», segons s’indica al plec de prescripcions tècniques de la licitació.

Però la voluntat és que no només se centri en el servei de la brossa, sinó que creixi en diferents «àmbits de negoci municipal» i sigui una plataforma transversal de ciutat. «Ha de ser una plataforma que faciliti una millor gestió i planificació del dia a dia de la ciutat, que repercuteix directament a la millora de vida de la ciutadania», s’indica en el document.

Precisament, en els darrers dies s’estan multiplicant les queixes veïnals al barri de Sant Pere i Sant Pau i altres zones de la ciutat per la manca de recollida de residus. També, cal recordar que l’Ajuntament disposa del Telèfon Verd per a recollir residus voluminosos.

Solució provisional pels contenidors soterrats



Els 106 contenidors soterrats que encara hi ha a Tarragona seran substituïts per contenidors de superfície de forma provisional. Quan s’adjudiqui el contracte de la recollida de la brossa, l’empresa licitadora s’encarregarà de tapar les illes dels soterrats.

L’Ajuntament va informar les tres federacions veïnals de la ciutat d’aquesta mesura la setmana passada, en una reunió que van capitanejar la consellera de Neteja, Sonia Orts, i la cap de Serveis Públics, Lídia Bartra.

La substitució d’aquests equipaments suposarà un estalvi econòmic d’uns 200.000 euros a l’any i acabarà amb les males olors i les humitats que se’n generen al voltant i el soroll provocat pel buidatge, dos dels motius de queixa dels veïns.

L‘Ajuntament ja va retirar, el 2020, 119 illes que havien finalitzat la seva vida útil. El futur contracte de la neteja pretén millorar el servei de recollida d’escombraries a partir de diferents mesures, com la implantació progressiva, a tota la ciutat, dels contenidors tancats, que funcionen amb una targeta.