L’Ajuntament de Tarragona, obligat a llogar vehicles per solucionar la problemàtica de la brossa

L'Ajuntament de Tarragona ha llogat una desena de vehicles i en llogarà més a finals d’estiu per pal·liar les mancances de la situació actual del contracte de la brossa. Aquest dimecres, la consellera de Neteja Pública, Sonia Orts, es va reunir amb diferents representants veïnals per traslladar-los una sèrie de mesures dutes a terme al juliol en matèria de neteja i recollida de residus. Tot plegat, per intentar pal·liar les mancances generades per la situació de continuïtat del contracte i que han pogut inquietar el dia a dia dels veïns i veïnes de la ciutat.

En aquest sentit, Orts va abordar, entre d’altres, la problemàtica de la maquinària i el seu estat actual, i va comunicar als veïns i veïnes el lloguer d’una desena de vehicles que «ja estan en marxa des de fa mesos per poder prestar el servei», així com «la previsió de nous lloguers previstos per finals d’agost», va anunciar. Neteja Pública també comptarà amb un nou vehicle pel buidatge dels contenidors soterrats que s’ha contractat aquesta setmana i la reparació de dos vehicles de soterrats.

Així mateix, la consellera va destacar que es treballa diàriament per la millora de les mesures per als treballadors de la via pública per fer front als mesos d’estiu i a les temperatures altes. Per altra banda, el departament de Neteja Pública segueix treballant amb la Unitat de Medi Ambient de la Guàrdia Urbana per tal d’abordar la problemàtica dels abocaments de mobles, bosses i altres materials fora dels contenidors que en els mesos d’estiu es veu incrementat per al trasllat, obres o buidatge de pisos. En aquest sentit, s’ha engegat una campanya intensiva per tal de combatre aquest tipus d’incivisme, amb la instal·lació de 100 cartells que recorden la prohibició d’abocaments i de possibles sancions de fins a 4.001 euros. L’Ajuntament recorda que cal tenir cura i sensibilització per part de tothom.

