ECP reclama al govern que llogui maquinària nova per al servei de la neteja

El grup municipal d’En Comú Podem a l’Ajuntament de Tarragona ha reclamat solucions mentre no s’adjudica el nou contracte de la brossa. Principalment, demanen al govern que llogui maquinària nova per incorporar-la al servei de la neteja, ja que l’actual presenta moltes deficiències. Els comuns denuncien que aquesta situació provoca que la ciutat estigui bruta i que els empleats municipals hagin de treballar a «38 o 40 graus» dins d’alguns vehicles on no funciona l’aire condicionat.

Enguany, el consistori compta amb un excedent de 2 milions d’euros, corresponents a amortitzacions, per la no execució del nou contracte. Del total, 1,2 milions s’han destinat a diferents partides mitjançant dos modificatius de crèdit. ECP reclama que els 800.000 euros restants es destinin a l’àrea de neteja per incorporar maquinària nova. «La pot llogar l’Ajuntament o es pot encarregar a FCC —l’actual adjudicatària del servei—», apuntava ahir Jordi Collado, portaveu del grup.

L’edil assenyala que, en les darreres setmanes, «sis màquines escombradores han hagut de tornar a la base» perquè presentaven problemes. El conseller assegura que en una de les darreres Juntes de Portaveus, l’alcalde, Rubén Viñuales, «es va comprometre» a fer-ho. Ahir, govern i oposició es van tornar a reunir. Aquest cop per parlar sobre els resultats de l’anàlisi del mòbil del batlle, que van mostrar que no tenia cap programa espia.

Refer el contracte

Collado apuntava que, «segons experts en contractació», el procés d’adjudicació del nou contracte es podria allargar fins al 2025. El portaveu d’ECP reclama que el govern aprofiti aquest temps d’espera per «revisar el contracte» i «valorar si s’ha de refer». «Creiem que s’haurien de mirar models com SECOMSA o implicar SIRUSA», deia l’edil, qui creu que és necessari separar la neteja viària de la recollida de brossa.

