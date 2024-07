ERC reclama restaurar els contenidors tancats de Tarragona

El Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Tarragona ha reclamat a l'equip de govern de l'alcalde Viñuales que recuperi de nou la política dels contenidors tancats. Els republicans fan aquesta petició després que l'Agència Catalana de Residus hagi fet públic el balanç de la gestió dels residus municipals corresponent a l'any 2023.

El conseller Jordi Fortuny ha explicat que «la xifra de recollida selectiva a Tarragona s'ha estancat al 37%, trencant la tendència a l'alça que hi havia des del 2019. El més greu, però és que de gener a juny del 2024 ja hem portat a incinerar 800 tones més de residus a SIRUSA que el mateix període de l'any anterior, la qual cosa suposa un retrocés lamentable que no ens podem permetre».

Des d'ERC avisen que la xifra està molt allunyada de la mitjana catalana, que se situa al 48,64%, i més encara de l'objectiu que fixa la Unió Europea pel 2025 d'assolir un 55% de recollida selectiva.

Per tot plegat, Fortuny ha demanat introduir canvis urgents a través dels contenidors tancats recordant que «la prova pilot que es va fer el 2020 va anar molt bé». En aquelles zones on es van implementar els contenidors tancats es va superar l'objectiu del 55%. «Al Serrallo la recollida selectiva va arribar al 71% i a Cala Romana i a Bonavista es va assolir el 60%, són molt bones xifres que cal recuperar».

A banda, els republicans també demanen que es retirin totes les illes de contenidors soterrats que encara queden a la ciutat. També que es reforcin les accions dels educadors ambientals i que es llogui i compri nova maquinària per millorar el servei i les condicions dels treballadors que el presten. «Tenim les eines, però no s'utilitzen. L'augment d'impostos ha de servir per a les problemàtiques reals de la ciutat com són la brossa i la neteja».

Els republicans critiquen la retirada dels contenidors tancats que va fer el PSC només arribar a govern. «Cal fer marxa enrere com més aviat millor perquè tampoc sabem quan entrarà en vigor el nou contracte de la brossa. No tenir el nou contracte vigent no pot servir d'excusa, el mandat passat ja ho vam fer».

Fortuny ha recordat que «no reciclar bé surt molt car» i que «si l'any que ve no complim els objectius europeus ens exposem a possibles sancions que no ens podem permetre».

