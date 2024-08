Els veïns reclamen que es netegi el carrer Caputxins i l’entorn del Teatre romà de Tarragona

Imatge feta per un veí on es veu com està el carrer CaputxinsCedida

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els veïns del carrer Caputxins han denunciat l’estat de «deixadesa» en la qual es troba l’entorn del Teatre romà i reclamen que hi passi el servei de neteja de forma més habitual. Un dels afectats explica que aquesta problemàtica no és recent, sinó que la pateixen des de fa anys. En aquest sentit, denuncia l’acumulació de matolls i diferents residus en zona fronterera entre el carrer Caputxins i el recinte del monument romà, en el sector més proper al nimfeu. El veí també fa èmfasi en la degradació d’un solar contigu al Teatre, al qual s’accedeix des del carrer Cartagena, on hi ha acumulades diverses andròmines. Fins i tot, hi ha una furgoneta abandonada.

Damunt d’aquesta finca, hi ha un pipicà, que està a la cantonada entre els carrers Caputxins i Zamenhof. De vegades, als voltants, hi ha excrements de gos i pixarades, pels comportaments incívics de la gent. «És una indecència que em dona vergonya quan venen turistes a veure el Teatre romà», diu un dels veïns.

Et pot interessar: