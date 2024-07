L’Ajuntament de Tarragona multa la Generalitat per la plaga de rates a quatre blocs de Campclar

La plaga afecta diversos edificis del carrer Riu Brugent, on hi ha blocs de l’Agència de l’Habitatge.Gerard Marti Roig

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona ha imposat una multa coercitiva de 300 euros a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per incomplir l’ordre emès pel consistori de controlar la plaga de rates que campa pel carrer Riu Brugent, al barri de Campclar, i envaeixen l’interior de quatre blocs d’habitatges que són propietat de la Generalitat. Tal com va explicar Diari Més, els veïns estan farts d’una problemàtica que pateixen des de fa almenys 12 anys i per a la qual esperen que arribi una solució ben aviat.

El passat 14 de juny, l’Ajuntament va enviar un requeriment a l’Agència de l’Habitatge perquè actués als edificis número 2, 3, 19 i 20. En el document, se l’instava a arreglar les canonades de les aigües pluvials per on surten els rosegadors, així com a tapar els forats dels caus de rates als parterres de la zona exterior i aplicar les mesures necessàries per evitar que se’n generin de nous. Per una altra banda, han de pavimentar la part d’un mur lateral que va caure parcialment i «arranjar i mantenir en degudes condicions l’interior i exterior» de les finques afectades, el que implica netejar els residus i escombraries que puguin haver-hi al voltant dels edificis.

Una de les principals accions que ha de dur a terme la propietat és contractar una empresa especialitzada per controlar la plaga de rosegadors. «El tractament s’haurà de mantenir de forma sistemàtica i s’haurà d’allargar els mesos necessaris per erradicar la població de rates», s’exposa en l’escrit. També s’indica que la plaga es considerarà controlada quan la propietat presenti l’informe de la intervenció al departament de Disciplina Urbanística, que remetrà el document a l’àrea de Neteja Pública.

El termini per donar compliment a l’ordre emès pel consistori tarragoní va finalitzar el passat 19 de juliol. Durant aquest període, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya no ha presentat cap informe de control de plaga i, per aquest motiu, se li ha imposat «una primera multa coercitiva per import de 300 euros en tractar-se del primer incompliment». En la resolució de l’Ajuntament, es ratifica el requeriment que se li va fer a la propietat perquè actuï en aquests quatre blocs de Campclar en un termini màxim d’un mes.

En cas que no sigui així, se li imposarà una segona sanció que ascendirà fins als 1.000 euros, «sense perjudici de disposar l’execució subsidiària» a càrrec del mateix consistori. Els principals perjudicats per aquesta situació són els veïns, que han de conviure en el seu dia a dia amb la plaga de rates. Els residents de la zona esperen que, més enllà de fer el control, que hi hagi un manteniment continu perquè la plaga no torni a aparèixer.

Et pot interessar: