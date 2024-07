Mare Terra Fundació Mediterrània celebra la 33a jornada de neteja de platges

Mare Terra Fundació Mediterrània va celebrar ahir al matí la 33a jornada de Sensibilització i Neteja de Platges, sota el lema La platja no s’embruta sola. Cuidem-la entre tots!. Més de 200 persones van acudir a la platja Llarga de Tarragona, i van participar en la recollida de residus, la qual ha estat, un cop més, «tot un èxit».

Àngel Juárez, president de Mare Terra Fundació Mediterrània, va reivindicar una vegada més que «és molt necessari i urgent que les administracions apostin per projectes seriosos per a la regeneració del mar». «La solució no és portar sorra d’altres platges, ja que això només és un pegat que està perjudicant l’ecosistema, el que necessitem és una solució real», va afegir Juárez.

També va demanar a les administracions que potenciïn i impulsin campanyes de conscienciació a les escoles, perquè el canvi passa pels més joves, si no no hi haurà canvi.

