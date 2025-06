Presó provisional sense fiança per a Santos Cerdán

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

El jutge del Tribunal Suprem Leopoldo Puente ha dictat presó provisional, comunicada i sense fiança per l'exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán per la comissió de «suposats delictes d'integració en organització criminal, suborn i tràfic d'influències».

Ho ha fet després de la declaració de més d'una hora d'aquest dilluns en què l'exnúmero tres del PSOE ha negat formar part de cap trama corrupta, ha apuntat que els àudios que l'incriminen estan descontextualitzats, i s'ha presentat com a víctima d'una cacera de bruixes pel seu paper clar en les negociacions entre el govern espanyol i les forces independentistes.

El jutge ha actuat d'acord amb la petició de la fiscalia anticorrupció, que –igual que l'acusació popular- ha demanat l'ingrés a presó per risc de fugida i de destrucció de proves.

Cerdán abandonarà el Suprem en les pròximes hores amb destinació a un centre penitenciari per determinar.

En la seva declaració, l'exnúmero tres del PSOE ha afirmat que tot plegat és fruit d'una campanya contra un govern «sense lligams amb el passat» com el de Sánchez. Els avenços aconseguits, ha afirmat, «no agraden» a determinats poders que «arrosseguen pel fang» el PSOE i l'executiu espanyol.

La fiscalia ha demanat per a ell presó sense fiança per risc de fugida i de destrucció de proves, i l'acusació popular hi afegeix el risc de reiteració delictiva de blanqueig de diners.

En la declaració d'aquest dilluns, només ha respost les preguntes del seu advocat, Benet Salellas. No ha contestat les qüestions formulades per l'acusació popular que encapçala el PP, ni tampoc de la fiscalia anticorrupció.

Segons fonts jurídiques, l'exnúmero tres del PSOE ha dit que és víctima d'una campanya de «fang» per les seves negociacions amb PNB i Bildu per la moció de censura i la confirmació dels governs de Pedro Sánchez.

Ha augurat que el pròxim objectiu d'aquesta campanya serà el ministre de Justícia, Félix Bolaños, pels seus contactes amb ERC.

En aquest context, ha afirmat que no coneix ni ha intercanviat cap missatge amb l'aconseguidor de la trama Koldo, l'empresari Víctor de Aldama. També ha negat haver fet mai cap pressió per aconseguir adjudicacions.

A més, ha justificat davant el jutge que no elevés a escriptura pública la compra per 6.000 euros del 45% de l'empresa Servinabar. Segons Cerdán, mai va arribar a pagar aquests diners, i l'acord data d'un moment en què va pensar abandonar la política i saltar al món empresarial.

Però finalment, segons Cerdán, la seva dona el va convèncer de continuar en política. Per això, ha dit, va demanar al seu soci, Antxon Alonso, que estripés el document privat, cosa que aquest no va fer.

També ha justificat que s'interessés per algunes obres licitades i posteriorment adjudicades a Acciona. Segons ha apuntat, com a secretari Territorial del PSOE el seu objectiu era aconseguir obres per al territori.

Preguntat per l'obra de Sant Feliu que consta al document de l'UCO, ha afirmat que per als socialistes espanyols, la de Sant Feliu era una infraestructura «molt important» per la manca d'obres a Catalunya i la quantitat de vots que estaven en joc.

«Era important descentralitzar la xarxa ferroviària» i «poder vendre i anunciar el corredor per a les eleccions de maig del 2019», ha dit.

Diu que els àudios estan descontextualitzats

Les mateixes fonts apunten que Cerdán ha afirmat que no reconeix les converses que consten als àudios de l'informe de l'UCO. Segons ha apuntat, en el millor dels casos són «fragments» que no recullen el sentit de »a conversa, i les conclusions que n'extreu la Guàrdia Civil són «completament incertes».

També ha afirmat que no té cap altre patrimoni que casa seva i dos comptes a Caixabank. Ha recordat que mai ha tingut targeta del PSOE i que paga 2.400 euros de lloguer.