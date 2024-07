Un macrooperatiu dels Mossos denuncia 137 conductors a Tarragona

Els Mossos d’Esquadra van desplegar ahir a la tarda un macrooperatiu simultani arreu de les carreteres catalanes. A Tarragona, es va fer un control de distraccions a la T-11, al seu pas per la Canonja. «L’estiu és una època de molta mobilitat i el nostre objectiu és reduir la sinistralitat», va explicar Josep Cuevas, sotscap de l’Àrea Regional de Trànsit del Camp de Tarragona.

El dispositiu va deixar a Tarragona un total de 137 conductors denunciats i de 4.607 vehicles identificats. A nivell de tota Catalunya es van denunciar 1.224 persones. «Amb aquests controls també volem reeducar els conductors en certes actituds com portar ben posat el cinturó, reduir la velocitat o que no facin ús ni de l’alcohol ni de drogues quan han de conduir», va exposar Cuevas.

En aquest sentit, una de les infraccions més recurrents a les carreteres és l’ús del telèfon mòbil, sobretot de WhatsApp. «Antigament era trucar, però ara és xatejar. Que creiem que encara és més perillós perquè significa que mires cap a baix, no a la carretera. Només amb mirar un segon a baix, el perjudici pot ser mortal», va indicar el sotscap.

Els Mossos recorden a la ciutadania que «no es pot ni tocar» el mòbil ni un segon quan s’està al volant. «Si no mires al davant, qualsevol moviment estrany et sobta i és un contravolant o una acció de perill, que pot provocar un accident. Les infraccions costen vides», va expressar Cuevas.

Reaccions dispars

Quan els conductors són enxampats en aquesta mena de controls de distraccions, les reaccions són dispars. «Hi ha persones que reconeixen la infracció, que diuen No me n’he adonat, no sabia si era urgent», explica el sotscap. «I després hi ha els conductors que ho neguen, que diuen que és impossible», afegeix.

T-11 i C-14, punts calents

Pel que fa a les ubicacions dels controls, Cuevas explica que els Mossos escullen vies o trams on hi ha accidents de forma recurrent. «La T-11 és una via amb freqüent accidentalitat, tant a la rotonda de les Gavarres com a l’arribada a Tarragona o Reus», va exposar el sotscap. La C-14 també és un punt calent i on els agents acostumen a fer-hi dispositius ja que «hi ha molt oci nocturn i controlem el consum d’alcohol i drogues».

A l’estiu, els turistes nacionals o estrangers també freqüenten aquestes carreteres. Cuevas informa que «els conductors no residents han de pagar la sanció a l’acte». «No poden sortir del control sense pagar la denúncia. Si no ho fan, s’immobilitza el vehicle», va sentenciar.

Increment del 9,5%

En els primers mesos de l’any, els Mossos d’Esquadra han interposat 9,47% denúncies de trànsit més que el mateix període del 2023. Concretament, enguany ja s’han realitzat 115.162 denúncies. A més, el cos de seguretat ha instruït gairebé un 6% més d’atestats que l’any passat. Els delictes més recurrents a Catalunya són els de conduir sota els efectes de l’alcohol o conduir sense haver obtingut mai un permís o llicència.