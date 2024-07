Alcaldes i regidors del Camp de Tarragona responen a la crida dels usuaris del tren amb una trobada

Alcaldes, diputats, regidors i representants de partits, entitats i sindicats es reuniran demà al matí amb usuaris dels trens regionals del Camp de Tarragona. La trobada, organitzada per la plataforma Dignitat a les vies, es farà a les 10.30 h. al Teatret del Serrallo i té com a objectiu coordinar les necessitats dels usuaris de cara al tall de vies entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders, que arrencarà passat l’estiu.

Rubén Viñuales, Pere Segura, Jordi Molinera o Dolors Farré són alguns dels batlles que ja han confirmat la seva presència, així com diputats al Parlament o al Congrés dels Diputats, de la majoria de partits polítics amb representació a les cambres.

A partir de setembre

A finals de setembre està prevista la interrupció de les línies R-14, R-15, R-16 i R-17 al seu pas per Tarragona i els treballs tenen una durada prevista de cinc mesos. Mentre es mantingui la interrupció, tots els passatgers hauran de ser traslladats per carretera per aquest tram.

«Un servei alternatiu que crearà més incomoditats. Tot i això, volem la implicació del món local per aconseguir minimitzar aquesta incidència», exposen des de la plataforma en la carta enviada als ajuntaments. En aquest sentit, des de l’entitat avisen a les administracions competents que «estarem vigilants» perquè les obres no tinguin més demores dels temps previst per tornar a la normalitat. I demanen el suport dels alcaldes per a dur-ho a terme.

Les obres en aquest tram ferroviari tenen l’objectiu d’adaptar la via a l’ample internacional per, d’aquesta forma, poder impulsar el tràfic de mercaderies en tren, en la línia del Corredor Mediterrani. La inversió supera els 18 milions d’euros.

Entitat novella

En aquest sentit, una queixa també recurrent dels usuaris és que seran unes intervencions que, en principi, no milloraran l’eficiència ni puntualitat dels trens de mitja distància de passatgers. La plataforma Dignitat a les Vies es va constituir fa pocs mesos. Tot i això, ha aconseguit negociar una reestructuració dels horaris amb Renfe i Adif i, demà, aconseguirà reunir a gran part dels representants polítics del territori.