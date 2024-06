L'Ajuntament de Tarragona acata la resolució del Tribunal i portarà al ple l'adjudicació del contracte de la brossa a Urbaser

Satisfacció a l’Ajuntament de Tarragona per la resolució del Tribunal Català de Contractes que, per una banda, desestima el recurs presentat l’empresa FCC, i per l’altra estima l’interposat per l’empresa Urbaser.

«Estem contents perquè aquestes dues resolucions ens permeten desencallar el procés per al contracte de recollida de transport, de recollida de residus i neteja viària», subratlla la consellera de Contractació, Isabel Mascaró. I afegeix: «Executarem la resolució del Tribunal Català perquè estem obligats a fer-ho, la resolució esgota la via administrativa. De fet, ens permet avançar en el nou contracte i així possibilita fer el canvi de servei i de maquinària tan necessària per a la neteja de la ciutat». «El contrari a la llei seria no executar una resolució de Tribunal Català de Contractes», conclou la consellera Mascaró.

Els serveis tècnics municipals reunits aquests matí i integrats per Intervenció General, Secretaria General, Contractació i Neteja Pública estan elaborant un informe jurídic que tindran enllestit aquesta setmana. Malgrat discrepar en els motius de la interpretació jurídica realitzada pel Tribunal Català de Contractes, l’Ajuntament executarà la resolució.

«Discrepem perquè la mesa en tot moment ha respectat els requisits del plec i ha fet una interpretació ajustada a dret, però respectem la resolució del Tribunal que, a més, escurça el temps d’aquest procediment perquè el que de debò és important és tenir d’una vegada per totes un nou contracte de la neteja», remarca Mascaró.

Per altra banda, tant la consellera Mascaró com els serveis tècnics municipals coincideixen que és una bona notícia que el Tribunal hagi desestimat el recurs presentat per una altra de les empreses que opten a la licitació del contracte de la brossa, FCC, ja que referma el procediment seguit per l’Ajuntament de Tarragona i els criteris dels tècnics municipals.

De fet, la resolució del Tribunal Català de Contractes considera que «l’acta de valoració compleix els requisits de motivació indicats, en tant que permet conèixer les raons que han dut a puntuar l’oferta d’FCC en els criteris per als quals retreu que no se li hagin valorat determinades millores, respecte a les quals, tot sigui dit, la recurrent no n’acredita l’oferiment ni justifica la rellevància que tindrien aquestes mesures concretes en el conjunt del criteri a efectes d’acreditar un mínim defecte en la puntuació resultant».

I ara què?

L’Equip de Govern ha encarregat que els tècnics redactin l’informe jurídic i aquest es portarà al plenari d’aquest mes de juny amb l’objectiu d’executar i complir la resolució del Tribunal i, per tant, fer els primers passos per adjudicar a la segona classificada el contracte de la neteja. Al ple de juny es portarà el requeriment de la mesa de contractació a l’empresa Urbaser la documentació necessària per seguir el procediment i, adjudicar de forma definitiva el contracte el mes de juliol.

