El Tribunal Català de Contractes tomba l’adjudicació del contracte de la brossa de Tarragona

El Tribunal Català de Contractes ha tombat l’adjudicació del major contracte de la història de la ciutat: el contracte de la brossa. L’organisme ha estimat les al·legacions de la segona empresa classificada, Urbaser, que demanava excloure del concurs a la primera en puntuació, GBI Paprec.

La resolució de les al·legacions va arribar ahir, divendres, tot just dos dies després que l’alcalde, en declaracions a Diari Més, destaqués el contracte de la brossa com una de les fites del primer any de mandat.

Segons ha pogut confirmar Diari Més, Urbaser demanava excloure la guanyadora, GBI Paprec, per incomplir amb les exigències mínimes del contracte, i el Tribunal li ha donat la raó. També havia presentat al·legacions FCC, la tercera classificada, que en aquest cas no han estat estimades.

Ara, l’Ajuntament estudia què fer per desencallar la situació. Segons fonts municipals, s’està analitzant la situació jurídicament per tal de valorar si el procediment es torna a començar des de zero o bé si s’adjudica el concurs a Urbaser.

