L’Ajuntament estudia si adjudica el contracte de la brossa a la segona classificada o refà la licitació

Les queixes d’Urbaser, que va quedar en segona posició en el concurs, se centren en la proposta de Paprec per al servei de taller i per a la brigada de vegetació espontàniaGerard Martí

Tarragona començava a entreveure la llum al final del túnel amb l’adjudicació del contracte de la neteja a l’empresa GBI Paprec. El Tribunal Català de Contractes del Sector Púbic (TCCSP) ha estimat les al·legacions d’Urbaser —la segona classificada— que exigien l’exclusió l’empresa guanyadora de la licitació.

Aquest gir inesperat ha trastocat totalment els plans de l’Ajuntament, que ha topat amb un nou entrebanc en una història que sembla interminable. El consistori ja ha començat a estudiar què fer per desencallar la situació.

Segons fonts municipals, s’està analitzant la situació jurídicament per tal de valorar si el procediment es torna a començar des de zero o bé si s’adjudica el concurs a Urbaser per haver quedat en segon lloc en el concurs públic.

El passat 15 de març, el ple municipal va aprovar la proposta d’adjudicació del servei de transport i recollida de residus urbans i de la neteja viària a GBI Paprec. Dies després, Urbaser va interposar un recurs en el que reclama l’exclusió de l’empresa guanyadora «per haver inclòs variants, sense que ho permetessin els plecs».

En aquest sentit, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic corrobora que «les empreses licitadores no podien proposar solucions tècniques diferents o propostes alternatives» respecte al que estava definit en els plecs.

Incompliment de clàusules

Urbaser al·lega que Paprec vol externalitzar part del servei de taller de vehicles. Concretament, el manteniment preventiu d’aquests. La segona classificada assegura que aquest plantejament «incompleix» les clàusules estipulades, on s’exigeix que «totes les tasques s’executin al parc de maquinària municipal del contracte» i que l’equip tècnic de taller que posi a disposició l’adjudicatària ha de ser qui les realitzi. El Tribunal considera que la proposta de GBI «oferia una alternativa no admesa en els plecs».

Les queixes d’Urbaser també se centren en la brigada de control de vegetació espontània. La companyia denuncia que l’oferta de Paprec preveu la realització del servei «amb un equip compost per un maquinista i un peó que, quan els plecs exigien dos equips d’un maquinista.

L’Ajuntament ja va qualificar de «defecte» aquest incompliment, però no va procedir a l’exclusió de l’empresa, sinó que va optar per «no tenir-lo en compte de forma negativa». De fet, aquesta va ser la forma de procedir del consistori respecte a tots els «defectes lleus i poc significatius» detectats en les ofertes.

«No s’ajusta a dret»

El Tribunal considera «lloable» l’esforç de l’Ajuntament, relativitzant l’aplicació de determinades exigències tècniques», que ha realitzat un «exercici de proporcionalitat» després de detectar que totes les propostes presentades contenien «defectes».

Tot i això, l’òrgan català assegura que aquestes «discrepàncies» constitueixen «indubtablement» un «incompliment» de les exigències que condicionaven l’elaboració de les ofertes i reglava la seva valoració. Així doncs, el Tribunal ha estimat el recurs d’Urbaser i ha anul·lat l’adjudicació, ja que considera que el consistori tarragoní no va actuar «ajustat a dret» i «va vulnerar les previsions dels plecs».

Amb aquest nou escenari, l’Ajuntament valora adjudicar-lo a la segona classificada. Aquesta decisió podria comportar la presentació d’un recurs per part d’FCC, que va quedar en tercer lloc. Cal tenir en compte que, en la resolució del Tribunal, s’afirma en diverses ocasions que totes les propostes tenen «defectes».

L’altra opció és iniciar des de zero el concurs. Això, però, allargaria el procediment durant anys, ja que caldria tornar a redactar i aprovar el contracte, abans de treure’l de nou a licitació.

També es contempla la possibilitat que GBI Paprec recorri la seva exclusió al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Així doncs, encara molt camí per recórrer per adjudicar, d’una vegada per totes, el contracte més gran de l’Ajuntament.

El Tribunal desestima el recurs de FCC El Tribunal no ha estimat el recurs presentat per una de les empreses concursants: FCC. L’empresa al·legava la manca d’imparcialitat per part de l’actual cap de gestió de Serveis Públics del consistori. L’òrgan autonòmic sentencia que l’empresa coneixia des del 2022 la composició de la mesa de contractació i no ha sigut fins fa uns mesos, després que sabés que no era l’empresa adjudicatària del nou contracte, que va denunciar les suposades irregularitats. El Tribunal considera que no és raó suficient per declarar la nul·litat del procés que hi hagi un litigi pendent entre les parts. I recorda que la tècnica «no és part» en cap dels dos procediments pendents.

Et pot interessar: