Urbaser presenta un recurs contra l’adjudicació del contracte de la brossa

L’Ajuntament de Tarragona va rebre ahir la notificació per part del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic del recurs que ha interposat Urbaser contra l’adjudicació del nou contracte de la brossa. La companyia especialitzada en gestió ambiental en serveis urbans i tractament de residus va quedar segona en el concurs públic que va acabar guanyant l’empresa francesa GBI Paprec. Urbaser se suma així a Fomento de Construcciones i Contratas, l’actual adjudicatària del servei de la brossa a la ciutat de Tarragona, que també ha presentat al·legacions per demanar que s’aturi i es reiniciï el procés de licitació.

En el seu cas, FCC denuncia la manca d’imparcialitat per part de l’actual cap de gestió de Serveis Públics de l’Ajuntament i encarregada del nou contracte de la neteja, que hauria format part de la plantilla d’FCC des del 2013 fins al 2018. L’empresa ja va utilitzar aquest mateix motiu per recórrer dues sancions, de 145.000 i 60.000 euros, que li va imposar el consistori per incompliment del contracte. El jutjat contenciós-administratiu va admetre el recurs i va instar l’ens municipal a retornar l’import de les multes. Fonts municipals apunten que ja s’està treballant per resoldre les al·legacions i que es preveu que la nova adjudicatària, amb el nou contracte, es posi en marxa a l’estiu.